ABC: Зеленский передал Блинкену план ударов дальнобойными ракетами по России
Президент Украины Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену возможный план ударов дальнобойными ракетами по территории России, но решение о снятии ограничений принято не было. Об этом сообщает ABC News.
По словам советника главы Украины, который знаком с содержанием встречи, Зеленский передал Блинкену подробный план того, как Украина может использовать ракеты большой дальности для ударов по России. В плане был представлен список возможных целей, уточнил советник.
Вместе с этим во время встречи Зеленского и Блинкена не было принято никаких решений по поводу использования американского оружия большой дальности для ударов по России. Госсекретарь США заявил, что поделится результатами переговоров с президентом Джо Байденом, который 13 сентября должен встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером для обсуждения помощи Киеву.
11 сентября газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что в течение нескольких недель США могут разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по территории России.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.