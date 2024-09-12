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ABC: Зеленский передал Блинкену план ударов дальнобойными ракетами по России

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену возможный план ударов дальнобойными ракетами по территории России, но решение о снятии ограничений принято не было. Об этом сообщает ABC News.

По словам советника главы Украины, который знаком с содержанием встречи, Зеленский передал Блинкену подробный план того, как Украина может использовать ракеты большой дальности для ударов по России. В плане был представлен список возможных целей, уточнил советник.

Вместе с этим во время встречи Зеленского и Блинкена не было принято никаких решений по поводу использования американского оружия большой дальности для ударов по России. Госсекретарь США заявил, что поделится результатами переговоров с президентом Джо Байденом, который 13 сентября должен встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером для обсуждения помощи Киеву.

11 сентября газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что в течение нескольких недель США могут разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по территории России.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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