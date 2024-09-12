ABC: Зеленский передал Блинкену план ударов дальнобойными ракетами по России

Вместе с этим во время встречи Зеленского и Блинкена не было принято никаких решений по поводу использования американского оружия большой дальности для ударов по России. Госсекретарь США заявил, что поделится результатами переговоров с президентом Джо Байденом, который 13 сентября должен встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером для обсуждения помощи Киеву.