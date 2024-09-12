Росгвардия и Минобороны ликвидировали склад боеприпасов ВСУ под Черниговом
Росгвардия совместно с Минобороны уничтожили склад боеприпасов вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области, сообщается на официальном сайте Федеральной службы войск.
«В ходе воздушной разведки в одном из населенных пунктов Черниговской области было обнаружено передвижение боевиков ВСУ, а в лесном массиве – взводный опорный пункт с хозпостройкой, в которой находился склад с боеприпасами. Операторы БПЛА Росгвардии нанесли прицельный удар по целям с помощью FPV-дронов», – говорится в сообщении.
О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
Согласно последним сообщениям Минобороны, подразделения «Южной» группировки войск продвигаются вглубь обороны ВСУ в Донецкой народной республике. Помимо этого бойцы группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Харьковской области и Луганской народной республики.