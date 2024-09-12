Минобороны заявило о продвижении войск РФ вглубь украинской обороны в ДНР
Подразделения «Южной» группировки российских войск нанесли поражение украинским военным в районах населенных пунктов Константиновка, Григоровка и Часов Яр Донецкой народной республики и продвигаются в глубину обороны противника. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе проведения спецоперации.
На указанном направлении вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли, как утверждается, до 745 военнослужащих, бронетранспортер М113 и две гаубицы М777 производства США, 26 автомобилей, гаубицы производства Великобритании, а также уничтожены полевой склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», утверждают в российском ведомстве.
Кроме того, бойцы российской группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Новоегоровка Луганской народной республики и Серебрянского лесничества, сказано в сводке.
О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
2 сентября Путин во время открытого урока «Разговоры о важном» в тувинской школе заявил, что таких темпов наступления в Донбассе, как сейчас, у российских войск давно не было. По его словам, ВС РФ «ставят под контроль уже территории не по 200–300 м, а квадратными километрами».
В целом с начала сентября 2024 г. Минобороны России в своем Telegram-канале сообщало о взятии в ДНР населенных пунктов Красногоровка, Водяное, Галицыновка, Григоровка, Мемрик, Новогродовка, Калиново, Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка.