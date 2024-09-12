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Минобороны заявило о продвижении войск РФ вглубь украинской обороны в ДНР

Ведомости

Подразделения «Южной» группировки российских войск нанесли поражение украинским военным в районах населенных пунктов Константиновка, Григоровка и Часов Яр Донецкой народной республики и продвигаются в глубину обороны противника. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе проведения спецоперации.

На указанном направлении вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли, как утверждается, до 745 военнослужащих, бронетранспортер М113 и две гаубицы М777 производства США, 26 автомобилей, гаубицы производства Великобритании, а также уничтожены полевой склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», утверждают в российском ведомстве.

Кроме того, бойцы российской группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Новоегоровка Луганской народной республики и Серебрянского лесничества, сказано в сводке.

О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

2 сентября Путин во время открытого урока «Разговоры о важном» в тувинской школе заявил, что таких темпов наступления в Донбассе, как сейчас, у российских войск давно не было. По его словам, ВС РФ «ставят под контроль уже территории не по 200–300 м, а квадратными километрами».

В целом с начала сентября 2024 г. Минобороны России в своем Telegram-канале сообщало о взятии в ДНР населенных пунктов Красногоровка, Водяное, Галицыновка, Григоровка, Мемрик, Новогродовка, Калиново, Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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