Минобороны: ВС РФ взяли Красногоровку, Галицыновку, Водяное и Григоровку в ДНР
Российские войска взяли под контроль в Донецкой народной республике город Красногоровку, а также села Водяное, Галицыновку и Григоровку. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Красногоровка и Григоровка были взяты подразделениями «Южной» группировки войск, Галицыновка – группировкой войск «Центр», а Водяное – бойцами «Востока».
2 сентября президент РФ Владимир Путин во время открытого урока «Разговоры о важном» в тувинской школе заявил, что таких темпов наступления в Донбассе у российских войск давно не было. Он отметил, что ВС РФ «ставят под контроль уже территории не по 200–300 м, а квадратными километрами».
Ранее в сентябре Минобороны России в своем Telegram-канале сообщало также о взятии в ДНР населенных пунктов Мемрик, Новогродовка, Калиново, Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка.
О начале спецоперации на Украине Путин объявил 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда украинские войска вторглись в Курскую область, где продолжают бои с ВС РФ по настоящий день.