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Ifop: Ле Пен лидирует в опросах о голосовании на выборах президента в 2027 году

Ведомости

Глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен лидирует в опросах о голосовании на президентских выборах во Франции 2027 г. Об этом сообщает Figaro Magazine со ссылкой на исследование Ifop.

«За Ле Пен в первом туре хотят проголосовать 34–35% респондентов», – говорится в результатах опроса.

Главным конкурентом Ле Пен является бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Без участия экс-президента страны Франсуа Олланда он может получить 26–27% голосов в первом туре. Если бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь выдвинет свою кандидатуру, за него готовы проголосовать 22% опрошенных.

Среди левых наиболее популярен основатель левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон. За него хотят проголосовать 10% респондентов. 

Опрос проводился онлайн с 6 по 9 сентября, в нем участвовали 1204 человека.

Победителем парламентских выборов во Франции стала коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP), получившая 182 места. Вторую позицию (168 мест) заняла коалиция «Вместе» президента Франции Эммануэля Макрона, третью – «Национальное объединение» Ле Пен, оно будет представлено 143 депутатами в нацсобрании.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги французских выборов, заявил, что партия Макрона проиграла на досрочных выборах и в республике развернулась борьба за власть. Такое будущее, считает Володин, ждет глав стран Европы и США, которые вмешиваются в дела других государств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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