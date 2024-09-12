Ifop: Ле Пен лидирует в опросах о голосовании на выборах президента в 2027 году

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги французских выборов, заявил, что партия Макрона проиграла на досрочных выборах и в республике развернулась борьба за власть. Такое будущее, считает Володин, ждет глав стран Европы и США, которые вмешиваются в дела других государств.