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«Новый народный фронт» победил на парламентских выборах во Франции

Ведомости

Коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP) победила на парламентских выборах во Франции. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на МВД.

NFP получила 182 места. На втором месте (168 мест) – коалиция «Вместе» президента Эммануэля Макрона. Далее следует «Национальное объединение» Марин Ле Пен, оно будет представлено 143 депутатами в Нацсобрании.

Основатель левой партии «Непокоренная Франция» (La France Insoumise, основа блока «Новый народный фронт») Жан-Люк Меланшон обрадовался победе и потребовал отправить премьер-министра Габриэля Атталя в отставку, чтобы его коалиция могла сформировать правительство и управлять страной.

Глава крайне правого «Национального объединения» (RN) Жордан Барделла заявил, что Макрон подтолкнул страну к нестабильности и затягивает ее в трясину, французов обрек на ежедневные сложности и уменьшение покупательной способности, а «неестественные» союзы макронистов и левых помешали свободному выбору граждан.

Премьер-министр и представитель президентского блока «Вместе» Габриэль Атталь заявил, что был против роспуска Национального собрания, но отметил, что французы избежали рисков правления «крайних» партий с абсолютным большинством. Он подаст президенту прошение об отставке «в соответствии с республиканской традицией», но останется исполнять свои обязанности сколько потребуется.

Макрон объявил о внеочередных парламентских выборах после того, как партия Ле Пен обогнала его коалицию на выборах в Европарламент. В первом туре выборов во Франции победила партия Ле Пен, собрав 33,36% голосов. Второе место занял «Новый народный фронт» с результатом 28,32% голосов. Третье место получило объединение Макрона «Вместе за республику» с 21,06% голосов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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