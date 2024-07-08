«Новый народный фронт» победил на парламентских выборах во Франции

Премьер-министр и представитель президентского блока «Вместе» Габриэль Атталь заявил, что был против роспуска Национального собрания, но отметил, что французы избежали рисков правления «крайних» партий с абсолютным большинством. Он подаст президенту прошение об отставке «в соответствии с республиканской традицией», но останется исполнять свои обязанности сколько потребуется.