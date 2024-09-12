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Руслан Давыдов назначен министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК

Ведомости

Руслан Давыдов назначен министром по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом сообщается в Telegram-канале ЕЭК.

Давыдову 63. Он окончил Московский инженерно-физический институт и Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «экономика и управление». В ЕЭК отмечают его богатый дипломатический опыт. На дипломатической работе – с 1995 г. Трудился в должностях вице-консула генерального консульства РФ в Сан-Франциско (США), заместителем руководителя представительства Российского центра международного научного и культурного сотрудничества в Буэнос-Айресе.

В таможенных органах с 2008 г., более 10 лет – заместитель, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы. С февраля 2023 г. по май 2024 г. – временно исполняющий обязанности главы ФТС России. Представлял интересы России во Всемирной таможенной организации (ВТамО). С 2014 по 2016 г. – глава комитета по аудиту Совета ВТамО, с 2016 по 2017 г. – председатель Совета ВТамО, с 2017 по 2019 г. – вице-председатель Совета ВТамО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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