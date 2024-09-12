Руслан Давыдов назначен министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК

В таможенных органах с 2008 г., более 10 лет – заместитель, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы. С февраля 2023 г. по май 2024 г. – временно исполняющий обязанности главы ФТС России. Представлял интересы России во Всемирной таможенной организации (ВТамО). С 2014 по 2016 г. – глава комитета по аудиту Совета ВТамО, с 2016 по 2017 г. – председатель Совета ВТамО, с 2017 по 2019 г. – вице-председатель Совета ВТамО.