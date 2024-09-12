Например, в августе 2015 г. Ионов якобы попросил Ешителу, Гесса и Невеля составить и опубликовать петицию, обвиняющую США в активном геноциде африканского населения. Когда Гесс воспротивилась, Ионов настоял на том, что его организация должна опубликовать петицию, потому что Ионов и его российские сторонники «не совсем черные, чтобы требовать этого для себя». Впоследствии Гесс составил и опубликовал требуемую петицию.