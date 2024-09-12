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Четырех американцев признали виновными в незаконной деятельности в пользу РФ

Ведомости

Американский суд присяжных признал четырех граждан США виновными в сговоре с целью ведения незаконной деятельности в интересах России. Об этом сообщил Минюст Соединенных Штатов.

Речь идет о 82-летнем главе «Африканская народно-социалистическая партия» и движения «Ухуру» Омали Ешителе, лидерах подразделений организации 78-летней Пенни Хесс, 34-летнем Джесси Невеле (все трое из Сент-Луиса) и бывшем члене «Ухуру» 38-летнем Огастесе К. Ромене-младшем из Атланты.

Согласно доказательствам, представленным в суде, по крайней мере с мая 2015 г. по июль 2022 г. Ешитела, Гесс и Невель якобы согласились действовать от имени российского правительства на территории Соединенных Штатов. Ешитела якобы вступил в контакт с президентом антиглобалистского движения России Александром Ионовым и под его руководством вместе с подельниками пытался «внести раскол внутри США».

Например, в августе 2015 г. Ионов якобы попросил Ешителу, Гесса и Невеля составить и опубликовать петицию, обвиняющую США в активном геноциде африканского населения. Когда Гесс воспротивилась, Ионов настоял на том, что его организация должна опубликовать петицию, потому что Ионов и его российские сторонники «не совсем черные, чтобы требовать этого для себя». Впоследствии Гесс составил и опубликовал требуемую петицию.

Минюст приводит и другие сведения о деятельности обвиняемых. В частности, в мае 2022 г. по указанию Ионова Ромен провел демонстрацию в медиакомпании в Атланте, штат Джорджия, в честь празднования Дня Победы. В июне 2022 г. по указанию Ионова он провел демонстрацию в поддержку России в капитолии штата Джорджия. 

Каждому подсудимому грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Дата вынесения приговора пока не назначена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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