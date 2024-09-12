Четырех американцев признали виновными в незаконной деятельности в пользу РФ
Американский суд присяжных признал четырех граждан США виновными в сговоре с целью ведения незаконной деятельности в интересах России. Об этом сообщил Минюст Соединенных Штатов.
Речь идет о 82-летнем главе «Африканская народно-социалистическая партия» и движения «Ухуру» Омали Ешителе, лидерах подразделений организации 78-летней Пенни Хесс, 34-летнем Джесси Невеле (все трое из Сент-Луиса) и бывшем члене «Ухуру» 38-летнем Огастесе К. Ромене-младшем из Атланты.
Согласно доказательствам, представленным в суде, по крайней мере с мая 2015 г. по июль 2022 г. Ешитела, Гесс и Невель якобы согласились действовать от имени российского правительства на территории Соединенных Штатов. Ешитела якобы вступил в контакт с президентом антиглобалистского движения России Александром Ионовым и под его руководством вместе с подельниками пытался «внести раскол внутри США».
Например, в августе 2015 г. Ионов якобы попросил Ешителу, Гесса и Невеля составить и опубликовать петицию, обвиняющую США в активном геноциде африканского населения. Когда Гесс воспротивилась, Ионов настоял на том, что его организация должна опубликовать петицию, потому что Ионов и его российские сторонники «не совсем черные, чтобы требовать этого для себя». Впоследствии Гесс составил и опубликовал требуемую петицию.
Минюст приводит и другие сведения о деятельности обвиняемых. В частности, в мае 2022 г. по указанию Ионова Ромен провел демонстрацию в медиакомпании в Атланте, штат Джорджия, в честь празднования Дня Победы. В июне 2022 г. по указанию Ионова он провел демонстрацию в поддержку России в капитолии штата Джорджия.
Каждому подсудимому грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Дата вынесения приговора пока не назначена.