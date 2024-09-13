Зейналова оставит журналистскую работу после назначения послом РФ на Маврикии
Журналист и телеведущая Ирада Зейналова, которую президент Владимир Путин назначил послом в Республике Маврикий, оставит журналистскую работу после финального эфира на НТВ 15 сентября. Об этом она сообщила ТАСС.
«В воскресенье я проведу свой финальный эфир на телеканале НТВ. Это будет моя дань благодарности ребятам, моему коллективу, моим зрителям и телеканалу», – сказала Зейналова.
Зейналова была назначена чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Маврикий указом президента от 13 сентября.
Зейналовой 52 года, она родилась 20 февраля 1972 г. Окончила Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского по специальности инженер-технолог. Работает на телевидении с 1997 г. Вела итоговую воскресную программу «Время» на «Первом канале» с 2012 г. и до середины 2016 г. В ноябре 2016 г. перешла на НТВ, где вела итоговую передачу «Итоги недели с Ирадой Зейналовой». В марте 2022 г. журналистка рассказала, что поступила в Дипломатическую академию МИД РФ.