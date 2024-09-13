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В МИДе назвали враждебным шагом передачу Украине российской авиатехники

Ведомости

Передача Португалией российских противопожарных вертолетов Украине является враждебным шагом, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

«К сожалению, приходится констатировать, что такие действия Португалии свидетельствуют о практически полной утрате внешнеполитической самостоятельности и способствуют дальнейшему углублению кризиса в российско-португальских отношениях, некогда строившихся на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга», – говорится в комментарии МИДа.

7 сентября Лиссабон передал Киеву партию Ка-32, сообщал португальский портал RTP со ссылкой на заявление минобороны. Она состояла из шести единиц техники, которые страна закупила у России в 2006 г. О намерении передать российские пожарные вертолеты минобороны Португалии сообщало еще в октябре 2022 г.

О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 г. После этого западные страны активизировали поставки Киеву оружия и техники. Москва неоднократно критиковала это и требовала прекратить поставки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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