В МИДе назвали враждебным шагом передачу Украине российской авиатехники

О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 г. После этого западные страны активизировали поставки Киеву оружия и техники. Москва неоднократно критиковала это и требовала прекратить поставки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.