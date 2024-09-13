В МИДе назвали враждебным шагом передачу Украине российской авиатехники
Передача Португалией российских противопожарных вертолетов Украине является враждебным шагом, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.
«К сожалению, приходится констатировать, что такие действия Португалии свидетельствуют о практически полной утрате внешнеполитической самостоятельности и способствуют дальнейшему углублению кризиса в российско-португальских отношениях, некогда строившихся на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга», – говорится в комментарии МИДа.
7 сентября Лиссабон передал Киеву партию Ка-32, сообщал португальский портал RTP со ссылкой на заявление минобороны. Она состояла из шести единиц техники, которые страна закупила у России в 2006 г. О намерении передать российские пожарные вертолеты минобороны Португалии сообщало еще в октябре 2022 г.
О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 г. После этого западные страны активизировали поставки Киеву оружия и техники. Москва неоднократно критиковала это и требовала прекратить поставки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.