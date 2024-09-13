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Захарова предложила относиться к заявлению Блинкена о RT как к «блокчейну»

Ведомости

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предложила относиться к заявлениям госсекретаря США Энтони Блинкена как к «блокчейну». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат также отреагировала на санкции, введенные против медиагруппы «Россия сегодня» и АНО «Евразия». «Думаю, в США должна появиться новая профессия – специалист по введенным против России санкциям. Кто-то же должен следить за тем, чтобы санкции хотя бы не повторялись. А то по второму кругу уже пошли с RT. «И снова седая ночь», как говорится», – написала она.

Блинкен обвинил Russia Today в участии «в тайных операциях» по вмешательству в дела других стран и «военных закупках». Он утверждает, что телеканал «тайно управляет» различными информационными платформами в разных странах. Глава Госдепа сообщил, что США, Великобритания и Канада запускают кампанию по борьбе с предполагаемой угрозой со стороны RT.

13 сентября минфин США включил в черный список медиагруппу «Россия сегодня», АНО «ТВ Новости» и АНО «Евразия». В санкционный список также попали телеведущий Дмитрий Киселев и руководитель «Евразии» Нелли Парутенко. Минфин предписал завершить все финансовые операции с «Россией сегодня» до 13 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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