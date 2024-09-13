Захарова предложила относиться к заявлению Блинкена о RT как к «блокчейну»
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предложила относиться к заявлениям госсекретаря США Энтони Блинкена как к «блокчейну». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Дипломат также отреагировала на санкции, введенные против медиагруппы «Россия сегодня» и АНО «Евразия». «Думаю, в США должна появиться новая профессия – специалист по введенным против России санкциям. Кто-то же должен следить за тем, чтобы санкции хотя бы не повторялись. А то по второму кругу уже пошли с RT. «И снова седая ночь», как говорится», – написала она.
Блинкен обвинил Russia Today в участии «в тайных операциях» по вмешательству в дела других стран и «военных закупках». Он утверждает, что телеканал «тайно управляет» различными информационными платформами в разных странах. Глава Госдепа сообщил, что США, Великобритания и Канада запускают кампанию по борьбе с предполагаемой угрозой со стороны RT.
13 сентября минфин США включил в черный список медиагруппу «Россия сегодня», АНО «ТВ Новости» и АНО «Евразия». В санкционный список также попали телеведущий Дмитрий Киселев и руководитель «Евразии» Нелли Парутенко. Минфин предписал завершить все финансовые операции с «Россией сегодня» до 13 ноября.