Захарова предложила относиться к заявлению Блинкена о RT как к «блокчейну»

Дипломат также отреагировала на санкции, введенные против медиагруппы «Россия сегодня» и АНО «Евразия». «Думаю, в США должна появиться новая профессия – специалист по введенным против России санкциям. Кто-то же должен следить за тем, чтобы санкции хотя бы не повторялись. А то по второму кругу уже пошли с RT. «И снова седая ночь», как говорится», – написала она.