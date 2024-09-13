Попавшие под санкции российские СМИ смогут продолжать деятельность в США

По мнению Госдепа, Russia Today «вышел за рамки простого СМИ». Телеканал якобы занимается «информационными операциями, тайным влиянием и военными закупками». Согласно заявлению, предполагаемые операции «нацелены на страны по всему миру, включая Европу, Африку, Северную и Южную Америку». Госдеп, в частности, обвинил RT, его сотрудников и главного редактора Маргариту Симоньян в том, что они якобы влияли на предстоящие выборы в Молдавии. Они состоятся в октябре 2024 г.