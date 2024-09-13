Попавшие под санкции российские СМИ смогут продолжать деятельность в США
Российские СМИ, которые попали в санкционные списки, смогут продолжать журналистскую деятельность на территории США. Об этом говорится в пояснительном документе Госдепа.
«В соответствии с генеральной лицензией они могут продолжать заниматься журналистикой и деятельностью СМИ, не запрещенной санкциями США», – сообщили в Госдепе. Согласно документу, США выступают за «свободный поток информации», но не поддерживают «попытки государственных субъектов осуществить скрытое влияние».
По мнению Госдепа, Russia Today «вышел за рамки простого СМИ». Телеканал якобы занимается «информационными операциями, тайным влиянием и военными закупками». Согласно заявлению, предполагаемые операции «нацелены на страны по всему миру, включая Европу, Африку, Северную и Южную Америку». Госдеп, в частности, обвинил RT, его сотрудников и главного редактора Маргариту Симоньян в том, что они якобы влияли на предстоящие выборы в Молдавии. Они состоятся в октябре 2024 г.
13 сентября минфин США включил в черный список медиагруппу «Россия сегодня», АНО «ТВ Новости» и АНО «Евразия». В санкционный список также попали телеведущий Дмитрий Киселев и руководитель «Евразии» Нелли Парутенко. Минфин предписал завершить все финансовые операции с «Россией сегодня» до 13 ноября.