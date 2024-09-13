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Попавшие под санкции российские СМИ смогут продолжать деятельность в США

Ведомости

Российские СМИ, которые попали в санкционные списки, смогут продолжать журналистскую деятельность на территории США. Об этом говорится в пояснительном документе Госдепа.

«В соответствии с генеральной лицензией они могут продолжать заниматься журналистикой и деятельностью СМИ, не запрещенной санкциями США», – сообщили в Госдепе. Согласно документу, США выступают за «свободный поток информации», но не поддерживают «попытки государственных субъектов осуществить скрытое влияние».

По мнению Госдепа, Russia Today «вышел за рамки простого СМИ». Телеканал якобы занимается «информационными операциями, тайным влиянием и военными закупками». Согласно заявлению, предполагаемые операции «нацелены на страны по всему миру, включая Европу, Африку, Северную и Южную Америку». Госдеп, в частности, обвинил RT, его сотрудников и главного редактора Маргариту Симоньян в том, что они якобы влияли на предстоящие выборы в Молдавии. Они состоятся в октябре 2024 г.

13 сентября минфин США включил в черный список медиагруппу «Россия сегодня», АНО «ТВ Новости» и АНО «Евразия». В санкционный список также попали телеведущий Дмитрий Киселев и руководитель «Евразии» Нелли Парутенко. Минфин предписал завершить все финансовые операции с «Россией сегодня» до 13 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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