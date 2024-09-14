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Президент Алжира переизбран на второй срок

Ведомости

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун набрал более 84% голосов избирателей на президентских выборах, действующий глава государства таким образом был переизбран на второй срок. Об этом со ссылкой на заявление конституционного суда республики сообщает алжирское радио.

За Теббуна проголосовали 84,3% избирателей, его поддержали более 7,9 млн человек. Соперниками кандидата на выборах стали выдвинутый «Движением общества за мир» Абделали Хасани Шариф (9,5%) и кандидат от «Фронта социалистических сил» Юсеф Ошиш (6,14%). Явка составила 46,1%.

Выборы в республике прошли 7 сентября. На следующий день власти объявили Теббуна победителем, заявив, что за него проголосовали 95% избирателей при явке 48%. В предвыборном штабе Шарифа указали, что при подсчете голосов фиксировались нарушения, а на должностных лиц избирательных участков оказывали давление с целью завышения результатов, писал Reuters. Представитель Шарифа Ахмед Садок, по данным агентства, утверждал, что кандидат набрал больше голосов, чем было объявлено.

Позднее три кандидата в президенты, включая Теббуна, опубликовали совместное заявление с возражениями против предварительных результатов, объявленных избирательной комиссией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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