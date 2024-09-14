Президент Алжира переизбран на второй срок

Выборы в республике прошли 7 сентября. На следующий день власти объявили Теббуна победителем, заявив, что за него проголосовали 95% избирателей при явке 48%. В предвыборном штабе Шарифа указали, что при подсчете голосов фиксировались нарушения, а на должностных лиц избирательных участков оказывали давление с целью завышения результатов, писал Reuters. Представитель Шарифа Ахмед Садок, по данным агентства, утверждал, что кандидат набрал больше голосов, чем было объявлено.