Президент Алжира переизбран на второй срок
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун набрал более 84% голосов избирателей на президентских выборах, действующий глава государства таким образом был переизбран на второй срок. Об этом со ссылкой на заявление конституционного суда республики сообщает алжирское радио.
За Теббуна проголосовали 84,3% избирателей, его поддержали более 7,9 млн человек. Соперниками кандидата на выборах стали выдвинутый «Движением общества за мир» Абделали Хасани Шариф (9,5%) и кандидат от «Фронта социалистических сил» Юсеф Ошиш (6,14%). Явка составила 46,1%.
Выборы в республике прошли 7 сентября. На следующий день власти объявили Теббуна победителем, заявив, что за него проголосовали 95% избирателей при явке 48%. В предвыборном штабе Шарифа указали, что при подсчете голосов фиксировались нарушения, а на должностных лиц избирательных участков оказывали давление с целью завышения результатов, писал Reuters. Представитель Шарифа Ахмед Садок, по данным агентства, утверждал, что кандидат набрал больше голосов, чем было объявлено.
Позднее три кандидата в президенты, включая Теббуна, опубликовали совместное заявление с возражениями против предварительных результатов, объявленных избирательной комиссией.