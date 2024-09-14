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Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией в «определенный момент»

Ведомости

В определенный момент необходимо снова начать диалог с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

«Я по-прежнему верю в диалог с Россией в сочетании с обороной и сдерживанием. Мы должны быть сильными, чтобы вести содержательный диалог. Конечно, места для этого сейчас гораздо меньше, почти нет по сравнению с 2014 г. <...> В определенный момент необходимо снова начать диалог с Россией», – сказал он.

По его словам, диалог должен возобновиться для завершения конфликта на Украине, но у страны в этот момент должна быть сильная позиция.

14 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИДа обозначил условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них – вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена западных санкций против России и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Путин также указал, что в случае отказа от этих условий они могут быть изменены в дальнейшем. Киев отверг российский мирный план.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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