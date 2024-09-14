Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией в «определенный момент»
В определенный момент необходимо снова начать диалог с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
«Я по-прежнему верю в диалог с Россией в сочетании с обороной и сдерживанием. Мы должны быть сильными, чтобы вести содержательный диалог. Конечно, места для этого сейчас гораздо меньше, почти нет по сравнению с 2014 г. <...> В определенный момент необходимо снова начать диалог с Россией», – сказал он.
По его словам, диалог должен возобновиться для завершения конфликта на Украине, но у страны в этот момент должна быть сильная позиция.
14 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИДа обозначил условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них – вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена западных санкций против России и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Путин также указал, что в случае отказа от этих условий они могут быть изменены в дальнейшем. Киев отверг российский мирный план.