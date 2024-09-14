Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией в «определенный момент»

«Я по-прежнему верю в диалог с Россией в сочетании с обороной и сдерживанием. Мы должны быть сильными, чтобы вести содержательный диалог. Конечно, места для этого сейчас гораздо меньше, почти нет по сравнению с 2014 г. <...> В определенный момент необходимо снова начать диалог с Россией», – сказал он.