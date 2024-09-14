Белоусов поручил проверить информацию о гибели военных «Гудвина» и «Эрнеста»

О возможной гибели «Гудвина» – бывшего главы подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Лысаковского – и «Эрнеста» накануне сообщили ряд Telegram-каналов и военкоров. Якобы командование перевело их в штурмовики, в результате чего оба военнослужащих погибли.