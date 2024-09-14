Белоусов поручил проверить информацию о гибели военных «Гудвина» и «Эрнеста»
Министр обороны России Андрей Белоусов поручил разобраться с информацией о гибели военнослужащих с позывными «Эрнест» и «Гудвин». Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Поручение дано замминистра – начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) России Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба Валерию Герасимову. Сообщения о гибели двух военных 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа им предстоит оперативно проверить совместно с департаментом военной контрразведки ФСБ.
В министерстве добавили, что Белоусов взял дело под личный контроль.
О возможной гибели «Гудвина» – бывшего главы подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Лысаковского – и «Эрнеста» накануне сообщили ряд Telegram-каналов и военкоров. Якобы командование перевело их в штурмовики, в результате чего оба военнослужащих погибли.