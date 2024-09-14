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Белоусов поручил проверить информацию о гибели военных «Гудвина» и «Эрнеста»

Ведомости

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил разобраться с информацией о гибели военнослужащих с позывными «Эрнест» и «Гудвин». Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Поручение дано замминистра – начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) России Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба Валерию Герасимову. Сообщения о гибели двух военных 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа им предстоит оперативно проверить совместно с департаментом военной контрразведки ФСБ.

В министерстве добавили, что Белоусов взял дело под личный контроль.

О возможной гибели «Гудвина» – бывшего главы подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Лысаковского – и «Эрнеста» накануне сообщили ряд Telegram-каналов и военкоров. Якобы командование перевело их в штурмовики, в результате чего оба военнослужащих погибли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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