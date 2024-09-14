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В НАТО заявили об оправданности разрешения Украине бить вглубь России

Ведомости

Снятие ограничений на использование дальнобойного оружия ВСУ для ударов по территории России оправдано с военной точки зрения, заявил на пресс-конференции по итогам встречи специалистов по политике в отношении РФ глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

«В соответствии с законом вооруженного конфликта, каждая страна имеет право защищать себя, и это право не останавливается на границе вашей собственной территории», – заявил он.

По словам Бауэра, «с военной точки зрения есть веская причина делать это», чтобы ослабить противника, его логистические цепочки, поставки топлива и боеприпасов.

При этом он добавил, что у этого решения есть другая сторона – правовая. Страны, которые поставляют оружие Украине, имеют право на определенные ограничения в использовании этого оружия, потому что они чувствуют ответственность за поставки.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карел Рехка заявил, что «совершенно законно и легально для украинцев наносить удары по целям на российской территории, при условии, что это соответствует международному праву и праву вооруженного конфликта». При этом он как и Бауэр признал право стран-поставщиков самим решать, поскольку «важно учитывать каждый аспект, включая потенциальную эскалацию и другие вещи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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