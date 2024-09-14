В НАТО заявили об оправданности разрешения Украине бить вглубь России
Снятие ограничений на использование дальнобойного оружия ВСУ для ударов по территории России оправдано с военной точки зрения, заявил на пресс-конференции по итогам встречи специалистов по политике в отношении РФ глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.
«В соответствии с законом вооруженного конфликта, каждая страна имеет право защищать себя, и это право не останавливается на границе вашей собственной территории», – заявил он.
По словам Бауэра, «с военной точки зрения есть веская причина делать это», чтобы ослабить противника, его логистические цепочки, поставки топлива и боеприпасов.
При этом он добавил, что у этого решения есть другая сторона – правовая. Страны, которые поставляют оружие Украине, имеют право на определенные ограничения в использовании этого оружия, потому что они чувствуют ответственность за поставки.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карел Рехка заявил, что «совершенно законно и легально для украинцев наносить удары по целям на российской территории, при условии, что это соответствует международному праву и праву вооруженного конфликта». При этом он как и Бауэр признал право стран-поставщиков самим решать, поскольку «важно учитывать каждый аспект, включая потенциальную эскалацию и другие вещи».