В НАТО заявили об оправданности разрешения Украине бить вглубь России

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карел Рехка заявил, что «совершенно законно и легально для украинцев наносить удары по целям на российской территории, при условии, что это соответствует международному праву и праву вооруженного конфликта». При этом он как и Бауэр признал право стран-поставщиков самим решать, поскольку «важно учитывать каждый аспект, включая потенциальную эскалацию и другие вещи».