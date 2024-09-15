Песков: экономика РФ позволяет продолжать спецоперацию до достижения ее целей

Зарубин спросил, не пора ли России на официальном уровне начать размышлять о том, как и куда наносить удары по западным странам, если со стороны Запада уже ведутся такие разговоры. Песков заметил, что специалистов и экспертов, которые рассуждают на эту тему, пока достаточно. Президент России Владимир Путин аккуратен в таких заявлениях.