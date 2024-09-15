Песков: экономика РФ позволяет продолжать спецоперацию до достижения ее целей
Российским военным хватает возможностей и поддержки, чтобы продолжить спецоперацию на Украине и достичь ее целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Зарубин спросил, не пора ли России на официальном уровне начать размышлять о том, как и куда наносить удары по западным странам, если со стороны Запада уже ведутся такие разговоры. Песков заметил, что специалистов и экспертов, которые рассуждают на эту тему, пока достаточно. Президент России Владимир Путин аккуратен в таких заявлениях.
«У нас хватает возможностей Вооруженных сил, у нас хватает возможностей экономики в плане поддержки вооруженных сил. Специальная военная операция будет продолжена, и все ее цели будут достигнуты», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
В последние недели западные СМИ обсуждают возможность снятия западных ограничений на применение дальнобойного оружия по военным объектам на территории России. The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что Лондон позволит Киеву атаковать крылатыми ракетами Storm Shadow цели внутри России. 12 сентября Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. При таком изменении самой сути конфликта РФ будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться, отметил российский лидер.
13 сентября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что президент США Джо Байден скоро может разрешить наносить удары вглубь российской территории. При этом встреча Байдена и британского премьер-министра Кира Стармера прошла без заявлений о разрешении Киеву ударов западными дальнобойными ракетами.