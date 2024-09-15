Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

FT: избиратели за пределами США могут повлиять на результаты выборов

Ведомости

Живущие за пределами США американские избиратели могут повлиять на результаты президентских выборов, их голоса будут иметь значение в колеблющихся штатах, пишет газета Financial Times (FT).

По оценке госдепартамента США, на которую ссылается газета, за пределами страны проживают около 9 млн американцев. В ходе президентских выборов 2020 г. бюллетени были отправлены порядка 1,2 млн зарубежным избирателям, из них более 900 000 были переданы для подсчета. 

Демократическая и республиканская партии намерены получить голоса проживающих за границей американцев, пишет газета. Особенно это касается колеблющихся штатов, которые, вероятно, определят исход выборов, поскольку вице-президент США Камала Харрис и кандидат от республиканской партии Дональд Трамп, как показывают опросы, «идут ноздря в ноздрю».

Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала в соцсетях избирателей за рубежом принять участие в выборах. По ее словам, указывает FT, такие американцы в 2016 г. сыграли важную роль в победе сенатора Мэгги Хассан в Нью-Гэмпшире, губернатора Роя Купера в Северной Каролине, а в 2020 г. помогли Джо Байдену избраться на пост президента.

Демократическая партия, как отмечает FT, впервые выделила $300 000 организации «Демократы за рубежом», чтобы помочь им получить голоса экспатриантов из колеблющихся штатов: Аризоны, Джорджии, Мичигана, Невады, Северной Каролины, Пенсильвании и Висконсина.

По данным организации Democrats Abroad Canada, на выборах 2020 г. 18 453 иностранных избирателя из Аризоны вернули бюллетени, и в результате в штате Байден выиграл с перевесом в 10 457 голосов.

Республиканцы также намерены бороться за голоса избирателей за рубежом. Пресс-секретарь национального комитета партии Анна Келли сообщила изданию, комитет «работает рука об руку с кампанией Трампа» и стремится охватить всех имеющих право голоса американцев, чтобы обеспечить победу своего кандидата 5 ноября.

В организации Republicans Overseas UK из Лондона сообщили, что группа не имеет официальной связи с партией, но она все равно поддерживает переизбрание бывшего президента через социальные сети, пресс-конференции и проведение мероприятий, в которых участвуют 1500 членов организации. По ее данным, в июне на благотворительном мероприятии в поддержку Трампа удалось собрать $2,5 млн, что стало крупнейшим сбором средств за пределами США.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных