FT: избиратели за пределами США могут повлиять на результаты выборов
Живущие за пределами США американские избиратели могут повлиять на результаты президентских выборов, их голоса будут иметь значение в колеблющихся штатах, пишет газета Financial Times (FT).
По оценке госдепартамента США, на которую ссылается газета, за пределами страны проживают около 9 млн американцев. В ходе президентских выборов 2020 г. бюллетени были отправлены порядка 1,2 млн зарубежным избирателям, из них более 900 000 были переданы для подсчета.
Демократическая и республиканская партии намерены получить голоса проживающих за границей американцев, пишет газета. Особенно это касается колеблющихся штатов, которые, вероятно, определят исход выборов, поскольку вице-президент США Камала Харрис и кандидат от республиканской партии Дональд Трамп, как показывают опросы, «идут ноздря в ноздрю».
Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала в соцсетях избирателей за рубежом принять участие в выборах. По ее словам, указывает FT, такие американцы в 2016 г. сыграли важную роль в победе сенатора Мэгги Хассан в Нью-Гэмпшире, губернатора Роя Купера в Северной Каролине, а в 2020 г. помогли Джо Байдену избраться на пост президента.
Демократическая партия, как отмечает FT, впервые выделила $300 000 организации «Демократы за рубежом», чтобы помочь им получить голоса экспатриантов из колеблющихся штатов: Аризоны, Джорджии, Мичигана, Невады, Северной Каролины, Пенсильвании и Висконсина.
По данным организации Democrats Abroad Canada, на выборах 2020 г. 18 453 иностранных избирателя из Аризоны вернули бюллетени, и в результате в штате Байден выиграл с перевесом в 10 457 голосов.
Республиканцы также намерены бороться за голоса избирателей за рубежом. Пресс-секретарь национального комитета партии Анна Келли сообщила изданию, комитет «работает рука об руку с кампанией Трампа» и стремится охватить всех имеющих право голоса американцев, чтобы обеспечить победу своего кандидата 5 ноября.
В организации Republicans Overseas UK из Лондона сообщили, что группа не имеет официальной связи с партией, но она все равно поддерживает переизбрание бывшего президента через социальные сети, пресс-конференции и проведение мероприятий, в которых участвуют 1500 членов организации. По ее данным, в июне на благотворительном мероприятии в поддержку Трампа удалось собрать $2,5 млн, что стало крупнейшим сбором средств за пределами США.