FT: избиратели за пределами США могут повлиять на результаты выборов

В организации Republicans Overseas UK из Лондона сообщили, что группа не имеет официальной связи с партией, но она все равно поддерживает переизбрание бывшего президента через социальные сети, пресс-конференции и проведение мероприятий, в которых участвуют 1500 членов организации. По ее данным, в июне на благотворительном мероприятии в поддержку Трампа удалось собрать $2,5 млн, что стало крупнейшим сбором средств за пределами США.