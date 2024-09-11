СМИ стали подыгрывать Харрис в предвыборной гонке в США

«Она марксистка – все знают, что она марксистка», – говорил Трамп, когда Харрис обвинила его в потакании Китаю во время пандемии коронавируса. «Ее отец – профессор-марксист по экономике, и он хорошо ее обучил». Харрис посмотрела на него со снисходительной улыбкой, театрально наклонившись, чтобы услышать больше. Он бывшая звезда реалити-шоу, но она ясно понимала силу этого средства. Ее выражение лица было ее опровержением. И когда пришла ее очередь говорить, она сосредоточилась не на опровержении нападок на ее характер и идеологию, а на гораздо более политически значимом вопросе права на аборт».