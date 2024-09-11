СМИ стали подыгрывать Харрис в предвыборной гонке в США

СМИ стали подыгрывать Харрис в предвыборной гонке в СШАТрампу удалось сократить отставание от кандидата демократов
Состоявшиеся дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис пока существенно не повлияли на предпочтения избирателей. Конкуренты продолжают идти ноздря в ноздрю в предвыборной гонке. Причем Трампу с конца августа удалось сократить отставание от Харрис благодаря поддержке кандидата Роберта Кеннеди-младшего.
Если на 1 сентября Трампу отдавали предпочтение 46,2% американцев, а Харрис – 48,1%, то сейчас расклад – 47,3% и 48,4%, следует из агрегированных данных Real Clear Polling. Другой агрегатор FiveThirtyEight.com показывает данные 44,3% против 47%. Впрочем, такие оценки еще не означают обязательного проигрыша Трампа, ведь они рассчитываются на основе опросов агентств и СМИ, которые традиционно более подконтрольны демократическим силам, а сами выборы непрямые.
Последние дебаты советник Трампа Дэвид Босси охарактеризовал как «трое против одного», имея в виду, что ведущие канала АВС открыто подыгрывали Харрис. Демократы и большая часть прессы сочли Харрис победителем в состоявшемся шоу. Трамп же назвал победителем себя и заявил, что это были «лучшие дебаты в его жизни». Он вновь обвинял действующую администрацию в Вашингтоне в развязывании конфликта на Украине и пообещал прекратить боевые действия за сутки в случае избрания.
«Бывший президент часто повторял риторику, звучавшую на его митингах, включая широко обсуждаемые заявления об абортах, преступности и своей вере в то, что он победил на выборах 2020 г., но мало что рассказал о том, как он будет решать ключевые проблемы, с которыми сталкиваются американцы.
Помимо различий в политических позициях кандидаты также продемонстрировали различия в видении страны. Трамп пообещал своим сторонникам восстановить то, что он считает славой прошлого, а Харрис выразила надежду на светлое будущее».
«Даже союзники Трампа неохотно признали, что стратегия Харрис, направленная на то, чтобы вывести Трампа из равновесия, была эффективной. «Она провела 90 минут, нападая на Дональда Трампа, пытаясь вывести его из себя, сделать все, чтобы уйти от темы ее как вице-президента США», – сказал конгрессмен Байрон Доналдс из Флориды.
«Она марксистка – все знают, что она марксистка», – говорил Трамп, когда Харрис обвинила его в потакании Китаю во время пандемии коронавируса. «Ее отец – профессор-марксист по экономике, и он хорошо ее обучил». Харрис посмотрела на него со снисходительной улыбкой, театрально наклонившись, чтобы услышать больше. Он бывшая звезда реалити-шоу, но она ясно понимала силу этого средства. Ее выражение лица было ее опровержением. И когда пришла ее очередь говорить, она сосредоточилась не на опровержении нападок на ее характер и идеологию, а на гораздо более политически значимом вопросе права на аборт».
«Учитывая агрессивность и ловкость Харрис на сцене в качестве бывшего прокурора, ей постоянно удавалось направлять дебаты так, чтобы они выдвигали на первый план поведение Трампа и его послужной список, а не собственную, еще не полностью сформированную политическую повестку Харрис. Это был вечер, когда стиль превзошел содержание; дебаты проходили больше на ее условиях, чем на его, и после этого она вызвала Трампа на вторые дебаты.
Шансы Харрис на победу на выборах увеличились на букмекерском сайте PredictIt до 56% по сравнению с 53% до дебатов».
«До сих пор предвыборный штаб Харрис сомневался, согласится ли она на еще одни дебаты. Почти сразу после окончания этих дебатов они призвали к проведению вторых президентских дебатов до ноября.
Уже одно это должно указывать на то, насколько хорошо, по мнению демократов, прошел вечер вторника для Харрис».
«Дебаты во вторник вечером стали самым убедительным подтверждением того, что демократы поступили правильно, оттеснив Джо Байдена в пользу его вице-президента.
Модераторы проверяли факты бывшего президента в режиме реального времени, но позволили некоторым сомнительным утверждениям вице-президента пройти мимо без возражений. «Это было трое на одного», – сказал советник Трампа Дэвид Босси после. «Модераторы дебатов поставили большой палец на чашу весов в ее пользу».
«Харрис победила Трампа в дебатах, но нет никакой гарантии, что это повлияет на исход выборов. Часто требуются дни или недели, чтобы президентские дебаты глубоко проникли в сознание электората и оставили неизгладимое впечатление. Кандидаты, одержавшие победу на дебатах, не всегда выигрывают выборы. И Трамп в 2016 г., и президент Джордж Буш в 2004 г., как считалось, проиграли дебаты, но затем оказались в Белом доме».
«Президентские дебаты не обязательно меняют мнение избирателей, но они могут иметь серьезные последствия. Неудачное выступление Байдена против Трампа в июне привело к тому, что 21 июля он отказался от своей предвыборной кампании.
В борьбе, которая снова может свестись к десяткам тысяч голосов в нескольких штатах, даже небольшое изменение общественного мнения может изменить исход. Согласно данным опросов, собранным The New York Times, у двух кандидатов практически одинаковое количество голосов в семи штатах, которые, вероятно, будут определять исход выборов».
«Трамп неоднократно отказывался отвечать, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну против России. Он расхваливал свою способность вести переговоры о заключении мирного соглашения между двумя странами и утверждал, что президент России Владимир Путин решил вторгнуться в Украину, потому что не уважает Байдена. Трамп добавил гипотетическое утверждение о том, что Путин не пошел бы на вторжение, если бы он (Трамп) был у власти.
Харрис сказала, что конфликт на Украине быстро закончилась бы при Трампе, потому что он бы «просто сдался» Путину, который, как она сказала Трампу, «съел бы вас на обед».
«С тех пор как Харрис вступила в предвыборную гонку, она воспользовалась всплеском энтузиазма среди избирателей-демократов, что помогло ей опередить Трампа в опросах общественного мнения.
Но позиции Харрис стабилизировались, и, согласно опросам Financial Times, ее преимущество над Трампом в общенациональных опросах теперь составляет всего 2,2 п. п. Бывший президент также имеет преимущество в четырех из семи штатов, которые станут полем битвы на выборах».