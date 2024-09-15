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Ракетоносцы Ту-95 отработали над Чукотским морем удары по условному противнику

Ведомости

В рамках учений «Океан-2024» стратегические ракетоносцы Ту-95мс выполнили задачи над нейтральными водами Чукотского моря, отработав удары по объектам условного противника. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Экипажи ракетоносцев, как уточнили в оборонном ведомстве, отработали «учебные вопросы по нанесению авиаударов крылатыми ракетами воздушного базирования по критически важным объектам условного противника». Самолеты сопровождали экипажи Су-35с и Су-30см. Полет продолжался более 10 часов и выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, добавили в министерстве.

13 сентября Минобороны сообщило, что в рамках учения «Океан-2024» силы Северного флота нанесли ракетный удар по имитации быстроходных кораблей противника в Баренцевом море. Пуски противокорабельных ракет «Вулкан» и «Оникс» выполнили ракетный крейсер «Маршал Устинов» и боевой расчет БРК «Бастион». До этого противолодочные корабли отразили налет средств воздушного нападения (СВН) условного противника в Баренцевом море. В маневрах приняли участие корабли «Адмирал Левченко», «Брест» и «Снежногорск».

Учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября. Маневры проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них принимают участие более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС и 7000 единиц вооружения и техники, а также свыше 90 000 военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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