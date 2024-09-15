Ракетоносцы Ту-95 отработали над Чукотским морем удары по условному противнику
В рамках учений «Океан-2024» стратегические ракетоносцы Ту-95мс выполнили задачи над нейтральными водами Чукотского моря, отработав удары по объектам условного противника. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Экипажи ракетоносцев, как уточнили в оборонном ведомстве, отработали «учебные вопросы по нанесению авиаударов крылатыми ракетами воздушного базирования по критически важным объектам условного противника». Самолеты сопровождали экипажи Су-35с и Су-30см. Полет продолжался более 10 часов и выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, добавили в министерстве.
13 сентября Минобороны сообщило, что в рамках учения «Океан-2024» силы Северного флота нанесли ракетный удар по имитации быстроходных кораблей противника в Баренцевом море. Пуски противокорабельных ракет «Вулкан» и «Оникс» выполнили ракетный крейсер «Маршал Устинов» и боевой расчет БРК «Бастион». До этого противолодочные корабли отразили налет средств воздушного нападения (СВН) условного противника в Баренцевом море. В маневрах приняли участие корабли «Адмирал Левченко», «Брест» и «Снежногорск».
Учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября. Маневры проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них принимают участие более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС и 7000 единиц вооружения и техники, а также свыше 90 000 военнослужащих.