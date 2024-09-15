Ракетоносцы Ту-95 отработали над Чукотским морем удары по условному противнику

Учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября. Маневры проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них принимают участие более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС и 7000 единиц вооружения и техники, а также свыше 90 000 военнослужащих.