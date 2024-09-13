Силы Северного флота нанесли удар по условному противнику в Баренцевом море
В рамках командно-штабного учения «Океан – 2024» силы Северного флота нанесли ракетный удар по имитации быстроходных кораблей противника в Баренцевом море. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
Пуски противокорабельными ракетами «Вулкан» и «Оникс» выполнили ракетный крейсер «Маршал Устинов» и боевой расчет БРК «Бастион». Дальний противолодочный самолет смешанного авиационного корпуса Северного флота Ту-142 обеспечил выдачу целеуказания по мишенной позиции на командный пункт группировки разнородных ударных сил.
Район проведения ракетной стрельбы заранее закрыли для гражданского судоходства и полетов авиации. Стрельба ракетами была выполнена на дальности более 200 и около 180 км соответственно. Все цели были успешно поражены.
12 сентября в рамках учений противолодочные корабли Северного флота отразили налет средств воздушного нападения (СВН) условного противника в Баренцевом море. В маневрах приняли участие корабли «Адмирал Левченко», «Брест» и «Снежногорск». Во время упражнения судна применили ПВО и выполнили боевую стрельбу ракетами «Кинжал» по имитированным воздушным целям.
В Японском море корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая в ходе учений выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.
Учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября. Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них принимает участие более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС и 7000 единиц вооружения и техники, а также свыше 90 000 военнослужащих.