Штаб Трампа сообщил о стрельбе поблизости от экс-президента во Флориде

New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что Секретная служба отреагировала на стрельбу рядом с Трампом во Флориде, когда он выходил из Trump International Golf Course в Уэст-Палм-Бич. По данным источников, два человека обменялись выстрелами за пределами клуба, целью стрельбы Трамп не был.