Штаб Трампа сообщил о стрельбе поблизости от экс-президента во Флориде
На сайте предвыборного штаба бывшего президента США Дональда Трампа было опубликовано заявление о стрельбе в районе экс-главы государства. Он находится в безопасности.
«Президент Трамп в безопасности после выстрелов в его районе. На данный момент нет дополнительных подробностей», – приводятся в сообщении слова директора по коммуникациям предвыборной кампании Стивена Чунга.
New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что Секретная служба отреагировала на стрельбу рядом с Трампом во Флориде, когда он выходил из Trump International Golf Course в Уэст-Палм-Бич. По данным источников, два человека обменялись выстрелами за пределами клуба, целью стрельбы Трамп не был.
13 июля на Трампа было совершено покушение во время предвыборного выступления в Пенсильвании, он был ранен в ухо. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. ФБР не удалось установить мотивы покушения.