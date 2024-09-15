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Сын Трампа сообщил о задержании устроившего стрельбу во Флориде

Ведомости

Подозреваемый в стрельбе у гольф-клуба Trump Golf Course в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился бывший президент США Дональд Трамп, задержан, сообщил в Х сын экс-главы государства.

По его словам, стрельба произошла на поле для гольфа. «По данным местных правоохранительных органов, в кустах был обнаружен АК-47», – написал Трамп-младший.

Ранее на сайте предвыборного штаба Трампа было опубликовано заявление, в котором говорилось, что поблизости от экс-президента произошла стрельба. Директор по коммуникациям уточнил, что Трамп находится в безопасности. New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что два человека обменялись выстрелами за пределами клуба, целью стрельбы Трамп не был.

13 июля на Трампа было совершено покушение во время предвыборного выступления в Пенсильвании, он был ранен в ухо. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. ФБР не удалось установить мотивы покушения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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