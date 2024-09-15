Сын Трампа сообщил о задержании устроившего стрельбу во Флориде
Подозреваемый в стрельбе у гольф-клуба Trump Golf Course в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился бывший президент США Дональд Трамп, задержан, сообщил в Х сын экс-главы государства.
По его словам, стрельба произошла на поле для гольфа. «По данным местных правоохранительных органов, в кустах был обнаружен АК-47», – написал Трамп-младший.
Ранее на сайте предвыборного штаба Трампа было опубликовано заявление, в котором говорилось, что поблизости от экс-президента произошла стрельба. Директор по коммуникациям уточнил, что Трамп находится в безопасности. New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что два человека обменялись выстрелами за пределами клуба, целью стрельбы Трамп не был.
13 июля на Трампа было совершено покушение во время предвыборного выступления в Пенсильвании, он был ранен в ухо. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. ФБР не удалось установить мотивы покушения.