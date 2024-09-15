Сын Трампа сообщил о задержании устроившего стрельбу во Флориде

Ранее на сайте предвыборного штаба Трампа было опубликовано заявление, в котором говорилось, что поблизости от экс-президента произошла стрельба. Директор по коммуникациям уточнил, что Трамп находится в безопасности. New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что два человека обменялись выстрелами за пределами клуба, целью стрельбы Трамп не был.