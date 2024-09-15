В США ввели в эксплуатацию новую атомную подводную лодку
На военно-морской базе Эрл в штате Нью-Джерси была введена в эксплуатацию новая подводная лодка USS New Jersey, сообщил телеканал Fox News.
USS New Jersey – быстроходная ударная подводная лодка класса Virginia, оснащенная командой из 135 человек.
Эта атомная подлодка длиной почти 115 м и шириной 10,4 м может погружаться на глубину более 244 м и развивать скорость свыше 25 узлов. Она стала третьим кораблем, названным в честь штата Нью-Джерси.
Подлодка специально спроектирована для удобства мужчин и женщин, с более приватными спальными и санитарными зонами. Также она изначально проектировалась с учетом роста и физической силы женщин, а доступ к оборудованию был адаптирован.