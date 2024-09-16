Хуситы заявили об уничтожении беспилотника MQ-9 Reaper США

По данным израильской стороны, в результате пуска хуситской ракеты сработала воздушная тревога в Тель-Авиве и центральных районах Израиля, в том числе и в аэропорту «Бен-Гурион». При этом сообщений о пострадавших или разрушениях от хуситских ударов не поступило, а аэропорт вскоре продолжил работу в нормальном режиме.