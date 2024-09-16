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Хуситы заявили об уничтожении беспилотника MQ-9 Reaper США

Ведомости

Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило об уничтожении американского беспилотника MQ-9 Reaper в небе над провинцией Дамар. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

«ПВО сбила дрон MQ-9 ракетой класса "земля – воздух". <...> Беспилотник, сбитый в воздушном пространстве провинции Дамар, стал третьим за неделю и десятым дроном с начала операции по поддержке Газы», – сказал он.

Йеменское движение «Ансар Аллах» также атакует корабли в Красном море с осени 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Западные страны на фоне атак на торговые суда в Красном море объявили о начале операции «Страж процветания» в декабре 2023 г. В феврале этого года аналогичную операцию начал Евросоюз.

15 сентября хуситы взяли на себя ответственность за ракетный удар по Тель-Авиву. По утверждению военного представителя движения, израильские и американские системы ПВО не смогли перехватить гиперзвуковую баллистическую ракету, а атака вызвала в Израиле «страх и панику».

По данным израильской стороны, в результате пуска хуситской ракеты сработала воздушная тревога в Тель-Авиве и центральных районах Израиля, в том числе и в аэропорту «Бен-Гурион». При этом сообщений о пострадавших или разрушениях от хуситских ударов не поступило, а аэропорт вскоре продолжил работу в нормальном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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