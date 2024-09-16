Хуситы заявили об уничтожении беспилотника MQ-9 Reaper США
Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило об уничтожении американского беспилотника MQ-9 Reaper в небе над провинцией Дамар. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.
«ПВО сбила дрон MQ-9 ракетой класса "земля – воздух". <...> Беспилотник, сбитый в воздушном пространстве провинции Дамар, стал третьим за неделю и десятым дроном с начала операции по поддержке Газы», – сказал он.
Йеменское движение «Ансар Аллах» также атакует корабли в Красном море с осени 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Западные страны на фоне атак на торговые суда в Красном море объявили о начале операции «Страж процветания» в декабре 2023 г. В феврале этого года аналогичную операцию начал Евросоюз.
15 сентября хуситы взяли на себя ответственность за ракетный удар по Тель-Авиву. По утверждению военного представителя движения, израильские и американские системы ПВО не смогли перехватить гиперзвуковую баллистическую ракету, а атака вызвала в Израиле «страх и панику».
По данным израильской стороны, в результате пуска хуситской ракеты сработала воздушная тревога в Тель-Авиве и центральных районах Израиля, в том числе и в аэропорту «Бен-Гурион». При этом сообщений о пострадавших или разрушениях от хуситских ударов не поступило, а аэропорт вскоре продолжил работу в нормальном режиме.