Могли ли хуситы ударить по Израилю гиперзвуковой ракетой

По данным израильской стороны, в результате пуска хуситской ракеты сработала воздушная тревога в Тель-Авиве и центральных районах Израиля, в том числе и в аэропорту «Бен-Гурион». При этом сообщений о пострадавших или разрушениях от хуситских ударов не поступило, а аэропорт вскоре продолжил работу в нормальном режиме. «После того как в центральной части Израиля некоторое время назад прозвучали сирены, была обнаружена ракета класса «земля – земля», которая пролетела над центральной частью Израиля с востока и упала на открытой местности. Сообщений о пострадавших не поступало», – заявили в Армии обороны Израиля.