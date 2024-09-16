Могли ли хуситы ударить по Израилю гиперзвуковой ракетой

Могли ли хуситы ударить по Израилю гиперзвуковой ракетойАтака пришлась на военный объект в районе Яффы
Йеменское движение «Ансар Аллах», также известное как хуситы, заявило об ударе по военному объекту Израиля в районе Яффы. Соответствующее сообщение поступило 15 сентября от официального представителя движения Яхьи Сарии. По его словам, удар был нанесен «гиперзвуковой баллистической ракетой», которой удалось пролететь более 2000 км и преодолеть израильскую ПВО. Такое же заявление сделал в Х (бывший Twitter) другой представитель хуситов, Насруддин Амир. Он отметил, что ракета достигла израильской территории и ни одной из 20 ракет-перехватчиков не удалось ее сбить.
По данным израильской стороны, в результате пуска хуситской ракеты сработала воздушная тревога в Тель-Авиве и центральных районах Израиля, в том числе и в аэропорту «Бен-Гурион». При этом сообщений о пострадавших или разрушениях от хуситских ударов не поступило, а аэропорт вскоре продолжил работу в нормальном режиме. «После того как в центральной части Израиля некоторое время назад прозвучали сирены, была обнаружена ракета класса «земля – земля», которая пролетела над центральной частью Израиля с востока и упала на открытой местности. Сообщений о пострадавших не поступало», – заявили в Армии обороны Израиля.
О возможном жестком ответе заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Выступая 15 сентября на заседании кабинета министров, тот подчеркнул, что хуситы «должны знать, что за любую попытку повредить нам [Израилю] придется заплатить серьезную цену».
В настоящий момент по итогам идущей с 2014 г. гражданской войны под контролем хуситов находится большая часть севера Йемена. С развернувшейся атакой радикального палестинского движения «Хамас» на Израиль в секторе Газа йеменская группировка проявила солидарность с палестинцами и стала атаковать связанные, по ее словам, с Израилем корабли в Красном море. Против хуситов была создана международная коалиция из 10 стран под руководством США, которая с января наносит по ним удары.
Скорее всего, хуситскую ракету все же перехватила израильская ПВО, считает научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Беспрецедентность этого удара состоит в том, что ранее выпущенные ракеты перехватывались вдали от центральных регионов Израиля. Следует также отметить, говорит эксперт, что разрушений на территории Израиля от удара не случилось. При этом, добавляет Самарская, хуситы уже давно открыли фронт против Израиля, так что сам по себе удар по Яффе не является чем-то из ряда вон выходящим.
В принципе, до гиперзвуковых скоростей разгоняется фактически любая баллистическая ракета средней дальности, даже старая, и самой по себе скоростью тут не удивишь, отмечает военный эксперт Юрий Лямин. «Видимо, формально их для большего информационного эффекта можно назвать гиперзвуковыми», – предполагает Лямин.
Под современными гиперзвуковыми ракетами обычно понимаются ракеты, которые способны на гиперзвуковой скорости еще и маневрировать при полете в атмосфере, что серьезно затрудняет их перехват средствами ПВО/ПРО противника, поясняет эксперт. «В узком смысле под современными гиперзвуковыми ракетами вообще зачастую понимают только ракеты с гиперзвуковым планирующим боевым блоком, в более широком могут туда включать и просто ракеты с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком», – говорит Лямин.
Но иранцы, вероятно, передающие хуситам ракетные технологии и сами ракеты, активно работают над созданием собственного гиперзвукового оружия и в прошлом году сначала продемонстрировали ракету «Фаттах-1» (Fattah-1) с гиперзвуковой маневрирующей головной частью, а затем и «Фаттах-2» (Fattah-2) с гиперзвуковым планирующим боевым блоком, напоминает эксперт.
Он допускает, что Иран мог прислать хуситам не только старые БРСД, но и «что-то из своих новых разработок». «Надо помнить, что в прошлый раз хуситы заявляли «гиперзвуковую ракету местного производства» под названием Hatem 2 при атаке на судно MSC Sarah V в Аравийском море, а там в реальности был обычный вариант иранской БРСД Khaybar Shekan, а не Fattah-1», – заключил Лямин.