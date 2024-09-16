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Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы России нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, а также цеху по производству беспилотников и четырем складам их хранения. Об этом сообщает Минобороны.

Для ударов привлекались оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ. Помимо этого Воздушно-космические силы России сбили самолет МиГ-29 ВСУ. Поражение нанесено скоплениям живой силы и военной техники противника в 144 районах.

За последние сутки средства противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу Hammer, 20 реактивных снарядов Vampire и 13 беспилотников самолетного типа.

Свое тактическое положение улучшили подразделения группировки войск «Запад». Подразделения «Южной» группировки войск также заняли более выгодные рубежи и позиции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, а подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю.

О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток напряженности конфликт приобрел после вторжения ВСУ в Курскую область. Бои на территории региона продолжаются с 6 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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