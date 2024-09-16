Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
Вооруженные силы России нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, а также цеху по производству беспилотников и четырем складам их хранения. Об этом сообщает Минобороны.
Для ударов привлекались оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ. Помимо этого Воздушно-космические силы России сбили самолет МиГ-29 ВСУ. Поражение нанесено скоплениям живой силы и военной техники противника в 144 районах.
За последние сутки средства противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу Hammer, 20 реактивных снарядов Vampire и 13 беспилотников самолетного типа.
Свое тактическое положение улучшили подразделения группировки войск «Запад». Подразделения «Южной» группировки войск также заняли более выгодные рубежи и позиции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, а подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю.
О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток напряженности конфликт приобрел после вторжения ВСУ в Курскую область. Бои на территории региона продолжаются с 6 августа.