ВС России освободили Успеновку и Борки в Курской области

Бои в Курской области продолжаются больше месяца, с тех пор, как 6 августа ВСУ вторглись в регион. Минобороны регулярно сообщает об атаках российской армии на позиции украинских сил. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.