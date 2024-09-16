ВС России освободили Успеновку и Борки в Курской области
Подразделения группировки войск «Север» освободили деревню Успеновка и село Борки в Курской области, следует из сводки Минобороны.
Военные также нанесли поражение формированиям трех механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады нацгвардии, а также двух бригад теробороны в районах Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга, Плехово и Покровского.
За сутки были отражены пять контратак противника в направлении Бяхово, Большой Обуховки, Викторовки, Любимовки и Малой Локни. Противник потерял до 40 человек убитыми и ранеными, были уничтожены четыре боевые бронированные машины.
Бои в Курской области продолжаются больше месяца, с тех пор, как 6 августа ВСУ вторглись в регион. Минобороны регулярно сообщает об атаках российской армии на позиции украинских сил. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.
11 сентября замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что российские военнослужащие освободили около 10 населенных пунктов в Курской области.