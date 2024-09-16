Лукашенко помиловал еще 37 осужденных за экстремизм

4 сентября Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за участие в протестах. Большинство осужденных имеют несовершеннолетних и малолетних детей. Массовые протесты в Белоруссии прошли в 2020 г. Четыре дня подряд люди выходили на улицу с требованием пересмотра предварительных результатов голосования на выборах президента, по результатам которых победил Лукашенко.