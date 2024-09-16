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Лукашенко помиловал еще 37 осужденных за экстремизм

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 37 человек, осужденных за экстремизм. Об этом сообщается на сайте администрации главы государства.

«Среди помилованных – шесть женщин, ряд помилованных имеют хронические заболевания, являются инвалидами, пенсионерами. Все они раскаялись и просили дать им возможность вернуться на свободу, вести законопослушный образ жизни», – говорится в сообщении.

Ходатайства осужденных дополнительно изучала комиссия, которую возглавляет генпрокурор Белоруссии Андрей Швед. Указ о помиловании подписан в преддверии Дня народного единства в стране, который празднуется 17 сентября.

4 сентября Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за участие в протестах. Большинство осужденных имеют несовершеннолетних и малолетних детей. Массовые протесты в Белоруссии прошли в 2020 г. Четыре дня подряд люди выходили на улицу с требованием пересмотра предварительных результатов голосования на выборах президента, по результатам которых победил Лукашенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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