Лукашенко помиловал еще 37 осужденных за экстремизм
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 37 человек, осужденных за экстремизм. Об этом сообщается на сайте администрации главы государства.
«Среди помилованных – шесть женщин, ряд помилованных имеют хронические заболевания, являются инвалидами, пенсионерами. Все они раскаялись и просили дать им возможность вернуться на свободу, вести законопослушный образ жизни», – говорится в сообщении.
Ходатайства осужденных дополнительно изучала комиссия, которую возглавляет генпрокурор Белоруссии Андрей Швед. Указ о помиловании подписан в преддверии Дня народного единства в стране, который празднуется 17 сентября.
4 сентября Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за участие в протестах. Большинство осужденных имеют несовершеннолетних и малолетних детей. Массовые протесты в Белоруссии прошли в 2020 г. Четыре дня подряд люди выходили на улицу с требованием пересмотра предварительных результатов голосования на выборах президента, по результатам которых победил Лукашенко.