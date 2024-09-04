Лукашенко помиловал 30 участников протестов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за участие в протестах. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.
Уточняется, что в числе помилованных семь женщин и 23 мужчины. Большинство осужденных имеют несовершеннолетних и малолетних детей. По информации пресс-службы, изучением вопроса о помиловании и заключенных, в частности, занимался генпрокурор республики Андрей Швед.
16 августа администрация президента сообщала, что Лукашенко также помиловал 30 осужденных за протесты – 14 женщин и 16 мужчин.
В 2020 г. в Белоруссии прошли массовые протесты после объявления результатов выборов президента республики. Согласно официальным данным, Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, чей муж до выборов был осужден и отправлен в тюрьму, около 10%. Четыре дня подряд люди выходили на улицу с требованием пересмотра предварительных результатов голосования. Тогда силовики задержали около 13 500 человек, пострадали более 1000 человек, сообщалось как минимум о четырех погибших. В марте 2023 г. суд в Минске заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии. Ей и другим фигурантам дела был вменен заговор с целью захвата власти неконституционным путем, создание и управление экстремистским формированием, а также публичные призывы к захвату власти.