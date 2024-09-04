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Лукашенко помиловал 30 участников протестов в Белоруссии

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за участие в протестах. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Уточняется, что в числе помилованных семь женщин и 23 мужчины. Большинство осужденных имеют несовершеннолетних и малолетних детей. По информации пресс-службы, изучением вопроса о помиловании и заключенных, в частности, занимался генпрокурор республики Андрей Швед.

16 августа администрация президента сообщала, что Лукашенко также помиловал 30 осужденных за протесты – 14 женщин и 16 мужчин.

В 2020 г. в Белоруссии прошли массовые протесты после объявления результатов выборов президента республики. Согласно официальным данным, Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, чей муж до выборов был осужден и отправлен в тюрьму, около 10%. Четыре дня подряд люди выходили на улицу с требованием пересмотра предварительных результатов голосования. Тогда силовики задержали около 13 500 человек, пострадали более 1000 человек, сообщалось как минимум о четырех погибших. В марте 2023 г. суд в Минске заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии. Ей и другим фигурантам дела был вменен заговор с целью захвата власти неконституционным путем, создание и управление экстремистским формированием, а также публичные призывы к захвату власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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