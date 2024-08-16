Лукашенко помиловал 30 осужденных за протесты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 30 осужденных за «преступления протестной направленности», сообщила пресс-служба главы республики.
«В числе помилованных 14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьезные заболевания. Есть лица пенсионного возраста. Все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни», – говорится в сообщении.
Отмечается, подписанный акт о помиловании является «шансом этим лицам реабилитироваться перед государством и обществом». Список помилованных граждан не приводится.
В 2020 г. в Белоруссии прошли массовые протесты после объявления результатов выборов президента республики. Согласно официальным данным, Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – около 10%.
Четыре дня подряд люди выходили на улицу с требованием пересмотра предварительных результатов голосования. Тогда силовики задержали около 13 500 человек, пострадали более 1000 человек, сообщалось как минимум о четырех погибших. В марте 2023 г. суд в Минске заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии. Ей и другим фигурантам дела был вменен заговор с целью захвата власти неконституционным путем, создание и управление экстремистским формированием, а также публичные призывы к захвату власти.
25 февраля 2024 г. Лукашенко после голосования на выборах депутатов палаты представителей и местных советов депутатов объявил, что будет участвовать в президентских выборах 2025 г.