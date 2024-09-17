WSJ: подозреваемый в покушении на Трампа угрожал убийством Путина и Ким Чен Ына
Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут угрожал убийством президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщила The Wall Street Journal.
Американская медсестра Челси Уолш рассказала изданию, что несколько раз встречалась с Рутом в Киеве в 2022 г. и была всерьез встревожена его угрозами применения насилия. По ее словам, мужчина говорил о желании убить Путина и Ким Чен Ына, а также упоминал Трампа и действующего президента США Джо Байдена. Уолш отметила, что не помнит, угрожал ли Рут последним.
В июне 2022 г. медсестра вернулась в США и сообщила о своем беспокойстве сотруднику Таможенной и пограничной службы в международном аэропорту имени Даллеса. Она составила список людей, действия которых показались ей опасными. Уолш уточнила, что в этом списке Рут занимал первое место. В 2023 г. она также подала заявление в ФБР и Интерпол с изложением своих опасений относительно мужчины, но не получила ответа.
Госдепартамент был уведомлен, что Рут может быть опасен для общества, пишет газета. Бывшая сотрудница ЦРУ Сара Адамс уточнила, что среди волонтеров на Украине Рут был известен как «мошенник». Они старались заставить его прекратить свою деятельность или предупреждали о нем других людей, чтобы те «не попались на крючок».
16 сентября Руту предъявили обвинения по двум пунктам: хранение огнестрельного оружия, будучи осужденным преступником, и хранение оружия со стертым серийным номером. По данным следствия, мужчина планировал напасть на Трампа, когда тот играл в гольф 15 сентября. CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что задержанному могут быть предъявлены новые обвинения. Слушание по вопросу о содержании его под стражей назначено на 23 сентября.
15 сентября поблизости от Трампа произошла стрельба, когда тот находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Кандидат в президенты вышел на связь и рассказал, что не пострадал. Выяснилось, что огонь открыл агент Секретной службы США, который заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба. Мужчина с оружием находился на расстоянии 270-460 м от Трампа. Его задержали, а в кустах нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака и камеру GoPro.
58-летний Рут активно поддерживал Украину в соцсетях. В марте 2022 г. он заявил, что «готов отправиться на границу Украины, чтобы стать добровольцем». Мужчина также вербовал граждан США для участия в конфликте на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ).