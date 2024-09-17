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Секретная служба: подозреваемый в покушении на Трампа не успел выстрелить

Ведомости

Райан Уэсли Рут, задержанный в Trump International Golf Club по подозрению в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, не видел экс-президента и не успел выстрелить. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу.

«Субъект, который не имел прямой видимости бывшего президента, скрылся с места происшествия. Он не стрелял в наших агентов», – сказал он (цитата по CNN).

По словам Роу, один из сотрудников Секретной службы заметил человека с винтовкой, когда Трамп находился на поле для гольфа. Тогда агент немедленно выстрелил в вооруженного мужчину.

В ФБР заявили, что продолжают расследовать, действовал ли Рут в одиночку.

16 сентября Руту предъявили обвинения по двум пунктам: хранение огнестрельного оружия, будучи осужденным преступником, и хранение оружия со стертым серийным номером. По данным следствия, мужчина планировал напасть на Трампа, когда тот играл в гольф 15 сентября. CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что задержанному могут быть предъявлены новые обвинения. Слушание по вопросу о содержании его под стражей назначено на 23 сентября.

15 сентября поблизости от Трампа произошла стрельба, когда тот находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Позже кандидат в президенты вышел на связь и сообщил, что не пострадал во время стрельбы.

Выяснилось, что огонь открыл агент Секретной службы США, который заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба. Мужчина с оружием находился на расстоянии 270-460 м от Трампа. Его задержали, а в кустах нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro.

58-летний Рут активно поддерживал Украину в соцсетях. В марте 2022 г. он заявил, что «готов отправиться на границу Украины, чтобы стать добровольцем». Мужчина также вербовал граждан США для участия в конфликте на стороне ВСУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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