Секретная служба: подозреваемый в покушении на Трампа не успел выстрелить
Райан Уэсли Рут, задержанный в Trump International Golf Club по подозрению в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, не видел экс-президента и не успел выстрелить. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу.
«Субъект, который не имел прямой видимости бывшего президента, скрылся с места происшествия. Он не стрелял в наших агентов», – сказал он (цитата по CNN).
По словам Роу, один из сотрудников Секретной службы заметил человека с винтовкой, когда Трамп находился на поле для гольфа. Тогда агент немедленно выстрелил в вооруженного мужчину.
16 сентября Руту предъявили обвинения по двум пунктам: хранение огнестрельного оружия, будучи осужденным преступником, и хранение оружия со стертым серийным номером. По данным следствия, мужчина планировал напасть на Трампа, когда тот играл в гольф 15 сентября. CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что задержанному могут быть предъявлены новые обвинения. Слушание по вопросу о содержании его под стражей назначено на 23 сентября.
15 сентября поблизости от Трампа произошла стрельба, когда тот находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Позже кандидат в президенты вышел на связь и сообщил, что не пострадал во время стрельбы.
Выяснилось, что огонь открыл агент Секретной службы США, который заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба. Мужчина с оружием находился на расстоянии 270-460 м от Трампа. Его задержали, а в кустах нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro.
58-летний Рут активно поддерживал Украину в соцсетях. В марте 2022 г. он заявил, что «готов отправиться на границу Украины, чтобы стать добровольцем». Мужчина также вербовал граждан США для участия в конфликте на стороне ВСУ.