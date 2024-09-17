Секретная служба: подозреваемый в покушении на Трампа не успел выстрелить

16 сентября Руту предъявили обвинения по двум пунктам: хранение огнестрельного оружия, будучи осужденным преступником, и хранение оружия со стертым серийным номером. По данным следствия, мужчина планировал напасть на Трампа, когда тот играл в гольф 15 сентября. CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что задержанному могут быть предъявлены новые обвинения. Слушание по вопросу о содержании его под стражей назначено на 23 сентября.