Подозреваемому в покушении на Трампа предъявлены обвинения в хранении оружия
Подозреваемому в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа предъявлены обвинения по двум пунктам, сообщает телеканал CNN. Слушание по вопросу о содержании его под стражей назначено на 23 сентября.
Среди обвинений, выдвинутых Райану Уэсли Руту, – хранение огнестрельного оружия, будучи осужденным преступником, и хранение оружия со стертым серийным номером. По данным следствия, Рут планировал напасть на Трампа, когда тот играл в гольф 15 сентября. CNN отмечает, что Рут критиковал Трампа в соцсетях.
Кандидат в президенты США от республиканцев в интервью Fox News заявил, что в покушении на его жизнь виновата «риторика» действующего главы государства Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, которая выдвинута на предстоящие выборы от демократов. «Он [подозреваемый] поверил словам Байдена и Харрис и действовал в соответствии с ними», – сказал Трамп, напомнив, что соперники называли его «угрозой демократии».
15 сентября поблизости от Трампа произошла стрельба, когда тот находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Подчеркивалось, что он находится в безопасности. Позже кандидат в президенты вышел на связь и сообщил, что не пострадал во время стрельбы.
Огонь открыл агент Секретной службы США, который заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба. Мужчина с оружием находился на расстоянии 270-460 м от Трампа. Его задержали, а в кустах нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro.
Подозреваемым в покушении оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. Он активно поддерживал Украину в соцсетях. В марте 2022 г. Рут заявил, что «готов отправиться на границу Украины, чтобы стать добровольцем». Мужчина также вербовал граждан США для участия в конфликте на стороне ВСУ.