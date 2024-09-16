Подозреваемому в покушении на Трампа предъявлены обвинения в хранении оружия

Кандидат в президенты США от республиканцев в интервью Fox News заявил, что в покушении на его жизнь виновата «риторика» действующего главы государства Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, которая выдвинута на предстоящие выборы от демократов. «Он [подозреваемый] поверил словам Байдена и Харрис и действовал в соответствии с ними», – сказал Трамп, напомнив, что соперники называли его «угрозой демократии».