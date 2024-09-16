В Кремле отметили обострение политической борьбы в США
Политическая борьба в США обостряется, в этом задействуются разные методы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа.
«Здесь трудно сказать, это не совсем наше дело. Мы, конечно, наблюдаем внимательно за той информацией, которая поступает из США. Видим, насколько там напряженная обстановка, в том числе и между политическими конкурентами», – сказал он.
Песков отметил, что Россия никоим образом в это никогда не вмешивалась и не вмешивается сейчас. Комментируя связь подозреваемого в попытке покушения на Трампа с Украиной, пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что этот вопрос прежде всего должен быть «большой заботой и головной болью» для спецслужб США. «Здесь надо думать не нам, надо думать специальным службам Соединенных Штатов. В любом случае игра с огнем имеет свои последствия», – заявил он.
15 сентября поблизости от Трампа произошла стрельба, когда тот находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Подчеркивалось, что он находится в безопасности. Позже кандидат в президенты вышел на связь и сообщил, что не пострадал во время стрельбы.
Огонь открыл агент Секретной службы США, который заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба. Мужчина с оружием находился на расстоянии 270-460 м от Трампа. Его задержали, а в кустах нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro.
Подозреваемым в покушении оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. Он активно поддерживал Украину в соцсетях. В марте 2022 г. Рут заявил, что «готов отправиться на границу Украины, чтобы стать добровольцем». Мужчина также вербовал граждан США для участия в конфликте на стороне ВСУ.