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В Кремле отметили обострение политической борьбы в США

Ведомости

Политическая борьба в США обостряется, в этом задействуются разные методы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа.

«Здесь трудно сказать, это не совсем наше дело. Мы, конечно, наблюдаем внимательно за той информацией, которая поступает из США. Видим, насколько там напряженная обстановка, в том числе и между политическими конкурентами», – сказал он.

Песков отметил, что Россия никоим образом в это никогда не вмешивалась и не вмешивается сейчас. Комментируя связь подозреваемого в попытке покушения на Трампа с Украиной, пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что этот вопрос прежде всего должен быть «большой заботой и головной болью» для спецслужб США. «Здесь надо думать не нам, надо думать специальным службам Соединенных Штатов. В любом случае игра с огнем имеет свои последствия», – заявил он.

15 сентября поблизости от Трампа произошла стрельба, когда тот находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Подчеркивалось, что он находится в безопасности. Позже кандидат в президенты вышел на связь и сообщил, что не пострадал во время стрельбы.

Огонь открыл агент Секретной службы США, который заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба. Мужчина с оружием находился на расстоянии 270-460 м от Трампа. Его задержали, а в кустах нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro.

Подозреваемым в покушении оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. Он активно поддерживал Украину в соцсетях. В марте 2022 г. Рут заявил, что «готов отправиться на границу Украины, чтобы стать добровольцем». Мужчина также вербовал граждан США для участия в конфликте на стороне ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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