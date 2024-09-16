В Кремле отметили обострение политической борьбы в США

Песков отметил, что Россия никоим образом в это никогда не вмешивалась и не вмешивается сейчас. Комментируя связь подозреваемого в попытке покушения на Трампа с Украиной, пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что этот вопрос прежде всего должен быть «большой заботой и головной болью» для спецслужб США. «Здесь надо думать не нам, надо думать специальным службам Соединенных Штатов. В любом случае игра с огнем имеет свои последствия», – заявил он.