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WSJ: подозреваемый в попытке покушения на Трампа хотел присоединиться к ВСУ

Ведомости

Подозреваемый в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа хотел присоединиться к вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщает The Wall Street Journal.

В день начала спецоперации Райан Уэсли Рут опубликовал серию постов в соцсети Х. Он призывал СМИ освещать его усилия, направленные на «побуждение украинцев приехать в страну и взять в руки оружие». Тогда же Рут добавил, что сам готов «сражаться и умереть» за Киев.

WSJ отмечает, что Рут посещал столицу Украины в апреле 2022 г. В практически безлюдном городе он искал контактов с другими представителями западных стран, которые приехали для того, чтобы оказать помощь. По словам людей, которые видели Рута на Украине, он часто выделялся, надевая футболку с американским флагом или бандану. Тогда же Рут, отметив президента Украины Владимира Зеленского, написал в соцсети Х, что находится в Киеве и планирует построить палаточный городок в столице, чтобы привлечь иностранцев для участия в конфликте.

15 сентября поблизости от Трампа произошла стрельба, когда тот находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Подчеркивалось, что он находится в безопасности. Позже кандидат в президенты вышел на связь и сообщил, что не пострадал во время стрельбы.

Огонь открыл агент Секретной службы США, который заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба. Мужчина с оружием находился на расстоянии 270-460 м от Трампа. Его задержали, а в кустах нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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