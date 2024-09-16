WSJ: подозреваемый в попытке покушения на Трампа хотел присоединиться к ВСУ

WSJ отмечает, что Рут посещал столицу Украины в апреле 2022 г. В практически безлюдном городе он искал контактов с другими представителями западных стран, которые приехали для того, чтобы оказать помощь. По словам людей, которые видели Рута на Украине, он часто выделялся, надевая футболку с американским флагом или бандану. Тогда же Рут, отметив президента Украины Владимира Зеленского, написал в соцсети Х, что находится в Киеве и планирует построить палаточный городок в столице, чтобы привлечь иностранцев для участия в конфликте.