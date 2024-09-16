WSJ: подозреваемый в попытке покушения на Трампа хотел присоединиться к ВСУ
Подозреваемый в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа хотел присоединиться к вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщает The Wall Street Journal.
В день начала спецоперации Райан Уэсли Рут опубликовал серию постов в соцсети Х. Он призывал СМИ освещать его усилия, направленные на «побуждение украинцев приехать в страну и взять в руки оружие». Тогда же Рут добавил, что сам готов «сражаться и умереть» за Киев.
WSJ отмечает, что Рут посещал столицу Украины в апреле 2022 г. В практически безлюдном городе он искал контактов с другими представителями западных стран, которые приехали для того, чтобы оказать помощь. По словам людей, которые видели Рута на Украине, он часто выделялся, надевая футболку с американским флагом или бандану. Тогда же Рут, отметив президента Украины Владимира Зеленского, написал в соцсети Х, что находится в Киеве и планирует построить палаточный городок в столице, чтобы привлечь иностранцев для участия в конфликте.
15 сентября поблизости от Трампа произошла стрельба, когда тот находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Подчеркивалось, что он находится в безопасности. Позже кандидат в президенты вышел на связь и сообщил, что не пострадал во время стрельбы.
Огонь открыл агент Секретной службы США, который заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба. Мужчина с оружием находился на расстоянии 270-460 м от Трампа. Его задержали, а в кустах нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro.