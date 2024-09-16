Медведев: подозреваемого в покушении на Трампа мог нанять Киев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа мог нанять Киев. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
«Интересно, что будет, если выяснится, что неудавшийся новый стрелок в Трампа Рут, который вербовал наемников для украинской армии, сам был нанят неонацистским режимом в Киеве для этого покушения?» – сказано в сообщении.
15 сентября поблизости от Трампа произошла стрельба, когда тот находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Подчеркивалось, что он находится в безопасности. Позже кандидат в президенты вышел на связь и сообщил, что не пострадал во время стрельбы.
Огонь открыл агент Секретной службы США, который заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба. Мужчина с оружием находился на расстоянии 270-460 м от Трампа. Его задержали, а в кустах нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro.
Подозреваемым в покушении оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. Он активно поддерживал Украину в соцсетях. В марте 2022 г. Рут заявил, что «готов отправиться на границу Украины, чтобы стать добровольцем». Мужчина также вербовал граждан США для участия в конфликте на стороне ВСУ.