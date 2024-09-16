Медведев: подозреваемого в покушении на Трампа мог нанять Киев

15 сентября поблизости от Трампа произошла стрельба, когда тот находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Подчеркивалось, что он находится в безопасности. Позже кандидат в президенты вышел на связь и сообщил, что не пострадал во время стрельбы.