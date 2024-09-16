Трамп поблагодарил Секретную службу после предотвращения попытки покушения
Кандидат в президенты США Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу за предотвращение попытки покушения на него. Он опубликовал сообщение на своей странице в Truth Social.
«Я хотел бы поблагодарить всех за вашу заботу и добрые пожелания – это был, безусловно, интересный день! Самое главное, я хочу поблагодарить Секретную службу США, шерифа Рика Брэдшоу и храбрых и преданных патриотов его офиса, а также все правоохранительные органы за невероятную работу, проделанную сегодня в Trump International», – написал он.
Трамп подчеркнул, что президентские выборы находятся в безопасности.
15 сентября поблизости от экс-президента произошла стрельба, когда тот находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Подчеркивалось, что Трамп находится в безопасности. Позже кандидат в президенты вышел на связь и сообщил, что не пострадал во время стрельбы. Трамп поблагодарил сторонников за поддержку и подчеркнул, что его ничто не остановит.
Выяснилось, что огонь открыл агент Секретной службы США, который заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба. Мужчина с оружием находился на расстоянии 270-460 м от Трампа. Его задержали, а в кустах нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro.
Подозреваемым в покушении оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. Он активно поддерживал Украину в соцсетях. В марте 2022 г. Рут заявил, что «готов отправиться на границу Украины, чтобы стать добровольцем». Мужчина также вербовал граждан США для участия в конфликте на стороне ВСУ.
ФБР начало расследование предполагаемой попытки покушения на политика. Президент США Джо Байден поручил предоставить Секретной службе все необходимое для обеспечения безопасности Трампа. Вице-президент США, кандидат в президенты Камала Харрис в X отметила, что рада тому, что экс-президент находится в безопасности. Она подчеркнула недопустимость насилия в США.