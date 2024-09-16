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Трамп поблагодарил Секретную службу после предотвращения попытки покушения

Ведомости

Кандидат в президенты США Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу за предотвращение попытки покушения на него. Он опубликовал сообщение на своей странице в Truth Social.

«Я хотел бы поблагодарить всех за вашу заботу и добрые пожелания – это был, безусловно, интересный день! Самое главное, я хочу поблагодарить Секретную службу США, шерифа Рика Брэдшоу и храбрых и преданных патриотов его офиса, а также все правоохранительные органы за невероятную работу, проделанную сегодня в Trump International», – написал он. 

Трамп подчеркнул, что президентские выборы находятся в безопасности.

15 сентября поблизости от экс-президента произошла стрельба, когда тот находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Подчеркивалось, что Трамп находится в безопасности. Позже кандидат в президенты вышел на связь и сообщил, что не пострадал во время стрельбы. Трамп поблагодарил сторонников за поддержку и подчеркнул, что его ничто не остановит.

Выяснилось, что огонь открыл агент Секретной службы США, который заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба. Мужчина с оружием находился на расстоянии 270-460 м от Трампа. Его задержали, а в кустах нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro. 

Подозреваемым в покушении оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. Он активно поддерживал Украину в соцсетях. В марте 2022 г. Рут заявил, что «готов отправиться на границу Украины, чтобы стать добровольцем». Мужчина также вербовал граждан США для участия в конфликте на стороне ВСУ.

ФБР начало расследование предполагаемой попытки покушения на политика. Президент США Джо Байден поручил предоставить Секретной службе все необходимое для обеспечения безопасности Трампа. Вице-президент США, кандидат в президенты Камала Харрис в X отметила, что рада тому, что экс-президент находится в безопасности. Она подчеркнула недопустимость насилия в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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