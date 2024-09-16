Трамп заявил о своей безопасности после стрельбы возле гольф-клуба

Позже выяснилось, что огонь открыл агент Секретной службы США, который заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба. Мужчина с оружием находился на расстоянии 270-460 м от Трампа. Его задержали, а в кустах нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro. ФБР начало расследование предполагаемой попытки покушения на политика.