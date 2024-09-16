Трамп заявил о своей безопасности после стрельбы возле гольф-клуба

Трамп заявил о своей безопасности после стрельбы возле гольф-клубаПодозреваемый в подготовке покушения задержан
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сообщил, что не пострадал в результате инцидента со стрельбой и находится в безопасности.
«В моем районе были слышны выстрелы, но прежде чем слухи начнут выходить из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы услышали это первыми: я в безопасности и здоров!» – говорилось в электронной рассылке (цитата по CNN).
Трамп поблагодарил сторонников за поддержку и подчеркнул, что его ничто не остановит. В другом электронном письме экс-президент заявил, что его решимость «только окрепла» после произошедшего.
Об инциденте был проинформирован президент США Джо Байден. Он выступил с заявлением, в котором подчеркнул недопустимость политического насилия в США. Байден также поручил предоставить Секретной службе все необходимое для обеспечения безопасности Трампа.
15 сентября на сайте предвыборного штаба Трампа было опубликовано заявление, в котором говорилось, что поблизости от экс-президента произошла стрельба, когда тот находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Подчеркивалось, что кандидат в президенты находится в безопасности.
Позже выяснилось, что огонь открыл агент Секретной службы США, который заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба. Мужчина с оружием находился на расстоянии 270-460 м от Трампа. Его задержали, а в кустах нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro. ФБР начало расследование предполагаемой попытки покушения на политика.
Задержанным оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. Он активно поддерживал Украину в соцсетях. В марте 2022 г. Рут заявил, что «готов отправиться на границу Украины, чтобы стать добровольцем». Мужчина также вербовал граждан США для участия в конфликте на стороне ВСУ.