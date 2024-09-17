МВД могут разрешить прикомандировывать полицейских к Генсекретариату Интерпола
Министерство внутренних дел РФ хочет получить разрешение на прикомандирование своих сотрудников к Генеральному секретариату Интерпола. Соответствующие изменения в указ президента подготовлены ведомством, документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке указано, что деятельность Интерпола обеспечивается как сотрудниками-контрактниками, так и сотрудниками правоохранительных органов государств – членов организации. При этом направляющее своего представителя государство покрывает все расходы, связанные с его пребыванием на должности, в том числе зарплату, расходы на переезд, медицинскую страховку и жилье. В генеральном секретариате трудятся представители 130 государств, но Россия пока не имеет там своих прикомандированных сотрудников.
У МВД России на данный момент нет правовых оснований для прикомандирования своих сотрудников к Генеральному секретариату Интерпола. Документ призван восполнить этот пробел. Также проектом указа предполагается поручить правительству РФ обеспечить финансирование необходимых расходов.
Реализация проекта не потребует увеличения штатной численности МВД России, так как в Генеральный секретариат планируется перераспределить сотрудников (не более пяти человек) из Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России.
Россия является членом Интерпола с 1990 г. По состоянию на 1 января 2024 г. в состав Интерпола входят 196 стран, что делает его самой большой по численности международной межправительственной организацией. Основной задачей Интерпола является развитие и координация сотрудничества национальных правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Наличие доступа к инструментам Интерпола позволяет сотрудникам правоохранительных органов координировать совместные действия с зарубежными партнерами и проводить совместные операции, а также получать необходимую оперативную информацию.