МВД могут разрешить прикомандировывать полицейских к Генсекретариату Интерпола

В пояснительной записке указано, что деятельность Интерпола обеспечивается как сотрудниками-контрактниками, так и сотрудниками правоохранительных органов государств – членов организации. При этом направляющее своего представителя государство покрывает все расходы, связанные с его пребыванием на должности, в том числе зарплату, расходы на переезд, медицинскую страховку и жилье. В генеральном секретариате трудятся представители 130 государств, но Россия пока не имеет там своих прикомандированных сотрудников. ‎