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МВД могут разрешить прикомандировывать полицейских к Генсекретариату Интерпола

Ведомости

Министерство внутренних дел РФ хочет получить разрешение на прикомандирование своих сотрудников к Генеральному секретариату Интерпола. Соответствующие изменения в указ президента подготовлены ведомством, документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке указано, что деятельность Интерпола обеспечивается как сотрудниками-контрактниками, так и сотрудниками правоохранительных органов государств – членов организации. При этом направляющее своего представителя государство покрывает все расходы, связанные с его пребыванием на должности, в том числе зарплату, расходы на переезд, медицинскую страховку и жилье. В генеральном секретариате трудятся представители 130 государств, но Россия пока не имеет там своих прикомандированных сотрудников. ‎

У МВД России на данный момент нет правовых оснований ‎для прикомандирования своих сотрудников к Генеральному секретариату Интерпола. Документ призван восполнить этот пробел. Также проектом указа предполагается поручить правительству РФ обеспечить финансирование необходимых расходов.

Реализация проекта не потребует увеличения штатной численности МВД России, так как в Генеральный секретариат планируется перераспределить сотрудников ‎(не более пяти человек) из Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России.

Россия является членом Интерпола ‎с 1990 г. По состоянию на 1 января 2024 г. в состав Интерпола входят ‎196 стран, что делает его самой большой по численности международной межправительственной организацией. Основной задачей Интерпола является развитие и координация сотрудничества национальных правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Наличие доступа к инструментам Интерпола позволяет сотрудникам правоохранительных органов координировать совместные действия с зарубежными партнерами и проводить совместные операции, а также получать необходимую оперативную информацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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