NYT: пейджеры «Хезболлы» перед взрывом издавали звуковой сигнал
Пейджеры членов шиитского движения «Хезболла» издавали звуковой сигнал перед тем, как массово взорвались. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Двое чиновников сообщили изданию, что на пейджеры до взрыва пришло сообщение от якобы руководства «Хезболлы». Оно активировало взрывчатку, заложенную в партию устройств для связи заранее. Утверждается, что пейджеры, которые «Хезболла» заказала у тайваньской компании Gold Apollo, были испорчены до того, как они прибыли в Ливан.
Источники NYT утверждают, что взрывчатое вещество весом около 50 г было установлено в каждом пейджере рядом с батареей. Кроме того, был встроен переключатель, который можно было активировать дистанционно для взрыва устройства. По словам трех официальных лиц, пейджеры были запрограммированы на подачу звукового сигнала за несколько секунд до взрыва.
«Хезболла» заказала у Gold Apollo более 3000 пейджеров. Движение распространило их среди своих членов по всему Ливану, некоторые из устройств попали в Иран и Сирию. По последним данным, в результате взрывов погибли по меньшей мере 11 человек, ранения получили 4000 человек, передает Al Jazeera. «Хезболла» пообещала отомстить Израилю за взрывы, возложив на него ответственность. Израильская сторона отказалась комментировать произошедшее.
17 сентября в Ливане почти одновременно произошел массовый взрыв пейджеров. Они использовались боевиками «Хезболлы» вместо мобильных телефонов, которые легче отслеживать. Лидер движения Хасан Насрулла потребовал от членов группировки прекратить пользоваться мобильными телефонами в феврале этого года.
Axios со ссылкой на источник пишет, что за несколько минут до атаки министр обороны Израиля Йоав Галант связался с главой Пентагона Ллойдом Остином, чтобы сообщить о предстоящей операции в Ливане. При этом в госдепе утверждают, что США не знали о подготовке операции и не имеют к ней отношения.