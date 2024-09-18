NYT: пейджеры «Хезболлы» перед взрывом издавали звуковой сигнал

Источники NYT утверждают, что взрывчатое вещество весом около 50 г было установлено в каждом пейджере рядом с батареей. Кроме того, был встроен переключатель, который можно было активировать дистанционно для взрыва устройства. По словам трех официальных лиц, пейджеры были запрограммированы на подачу звукового сигнала за несколько секунд до взрыва.