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Путин проведет совещание по вопросам развития ВС России в условиях спецоперации

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет совещание по актуальным вопросам развития Вооруженных сил России в условиях проведения специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал предстоящее совещание «достаточно большим».

«Там будет в открытом режиме выступление президента. Все остальное по понятным причинам будет в закрытом режиме», – сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также рассказал, что планируется встреча Путина с избранными главами регионов. Кроме того, возможно, состоится международный звонок.

Помимо прочего, 18 сентября Путин обратится сегодня к участникам пленарного заседания Четвертого евразийского женского форума.

15 сентября журналист программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павел Зарубин сообщал, что на этой неделе президент проведет совещание по развитию беспилотной авиации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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