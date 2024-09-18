Путин проведет совещание по вопросам развития ВС России в условиях спецоперации
Президент России Владимир Путин проведет совещание по актуальным вопросам развития Вооруженных сил России в условиях проведения специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля назвал предстоящее совещание «достаточно большим».
«Там будет в открытом режиме выступление президента. Все остальное по понятным причинам будет в закрытом режиме», – сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера также рассказал, что планируется встреча Путина с избранными главами регионов. Кроме того, возможно, состоится международный звонок.
Помимо прочего, 18 сентября Путин обратится сегодня к участникам пленарного заседания Четвертого евразийского женского форума.
15 сентября журналист программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павел Зарубин сообщал, что на этой неделе президент проведет совещание по развитию беспилотной авиации.