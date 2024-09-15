Путин проведет совещание по развитию беспилотников на следующей неделе

21 июня Путин в ходе встречи с выпускниками военных университетов заявил, что Россия в приоритетном порядке нарастит поставки беспилотников в зону спецоперации. На следующий день российский лидер подписал закон о развитии инжиниринга и промышленного дизайна, который также подразумевает государственную поддержку российских разработчиков и производителей беспилотных авиационных систем (БАС).