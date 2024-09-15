Путин проведет совещание по развитию беспилотников на следующей неделе
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по развитию беспилотной авиации. Об этом сообщил журналист программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павел Зарубин.
Путин также пообщается с новыми главами регионов, проведет совещание с членами правительства и Совета безопасности РФ и выступит с обращением к участницам Евразийского женского форума.
21 июня Путин в ходе встречи с выпускниками военных университетов заявил, что Россия в приоритетном порядке нарастит поставки беспилотников в зону спецоперации. На следующий день российский лидер подписал закон о развитии инжиниринга и промышленного дизайна, который также подразумевает государственную поддержку российских разработчиков и производителей беспилотных авиационных систем (БАС).
В августе 2023 г. из паспорта федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих», подготовленного Минпромторгом, стало известно, что запуск в России серийного производства беспилотников и их компонентов потребует инвестиций в размере 267 млрд руб. до 2030 г.