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Путин проведет совещание по развитию беспилотников на следующей неделе

Ведомости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по развитию беспилотной авиации. Об этом сообщил журналист программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павел Зарубин.

Путин также пообщается с новыми главами регионов, проведет совещание с членами правительства и Совета безопасности РФ и выступит с обращением к участницам Евразийского женского форума.

21 июня Путин в ходе встречи с выпускниками военных университетов заявил, что Россия в приоритетном порядке нарастит поставки беспилотников в зону спецоперации. На следующий день российский лидер подписал закон о развитии инжиниринга и промышленного дизайна, который также подразумевает государственную поддержку российских разработчиков и производителей беспилотных авиационных систем (БАС).

В августе 2023 г. из паспорта федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих», подготовленного Минпромторгом, стало известно, что запуск в России серийного производства беспилотников и их компонентов потребует инвестиций в размере 267 млрд руб. до 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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