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Путин подписал закон о развитии инжиниринга и промышленного дизайна

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Президент России Владимир Путин подписал закон о развитии инжиниринга и промышленного дизайна. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, правительство РФ сможет определять требования к инжиниринговым организациям и формированию реестра участников этой сферы. Документ также предполагает дополнительные меры стимулирования инжиниринга и деятельности в области промышленного дизайна.

Закон также подразумевает государственную поддержку российских разработчиков и производителей беспилотных авиационных систем (БАС). Он утверждает порядок формирования и ведения единого реестра российских организаций, которые разрабатывают и производят БПЛА и их комплектующие. Реестр будет создан для стимулирования деятельности в сфере промышленности и информационного обеспечения.

Порядком формирования и ведения единого реестра также займется правительство РФ, а вести реестр будет Минпромторг. Закон вступает в силу 1 июля этого года, за исключением некоторых положений – они начнут действовать через 180 дней со дня официального опубликования документа.

21 июня глава государства во время встречи с выпускниками военных университетов заявил, что Россия в приоритетном порядке нарастит поставки БПЛА на спецоперацию. Государство также будет работать над другими современными высокотехнологичными образцами вооружения и техники, которые сейчас массово идут в серийное производство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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