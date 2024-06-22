Путин подписал закон о развитии инжиниринга и промышленного дизайна

21 июня глава государства во время встречи с выпускниками военных университетов заявил, что Россия в приоритетном порядке нарастит поставки БПЛА на спецоперацию. Государство также будет работать над другими современными высокотехнологичными образцами вооружения и техники, которые сейчас массово идут в серийное производство.