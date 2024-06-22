Путин подписал закон о развитии инжиниринга и промышленного дизайна
Президент России Владимир Путин подписал закон о развитии инжиниринга и промышленного дизайна. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, правительство РФ сможет определять требования к инжиниринговым организациям и формированию реестра участников этой сферы. Документ также предполагает дополнительные меры стимулирования инжиниринга и деятельности в области промышленного дизайна.
Закон также подразумевает государственную поддержку российских разработчиков и производителей беспилотных авиационных систем (БАС). Он утверждает порядок формирования и ведения единого реестра российских организаций, которые разрабатывают и производят БПЛА и их комплектующие. Реестр будет создан для стимулирования деятельности в сфере промышленности и информационного обеспечения.
Порядком формирования и ведения единого реестра также займется правительство РФ, а вести реестр будет Минпромторг. Закон вступает в силу 1 июля этого года, за исключением некоторых положений – они начнут действовать через 180 дней со дня официального опубликования документа.
21 июня глава государства во время встречи с выпускниками военных университетов заявил, что Россия в приоритетном порядке нарастит поставки БПЛА на спецоперацию. Государство также будет работать над другими современными высокотехнологичными образцами вооружения и техники, которые сейчас массово идут в серийное производство.