Путин: Россия в приоритетном порядке нарастит поставки БПЛА на спецоперацию

14 июня министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание с помощником президента Алексеем Дюминым по поводу поставок БПЛА. Дюмин заявил о необходимости повысить координацию регионов и бизнеса в вопросе разработки и производства дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Белоусов подчеркнул, что регионы оказывают большую помощь в поставке техники и экипировки с самого начала спецоперации. Речь идет не только о БПЛА и средствах РЭБ, но и о колесной технике и элементах бронезащиты.