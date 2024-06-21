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Путин: Россия в приоритетном порядке нарастит поставки БПЛА на спецоперацию

Ведомости

Россия в приоритетном порядке нарастит поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на спецоперацию, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных университетов.

«В приоритетном порядке будем наращивать поставки войскам на передовую беспилотных авиасистем различных типов, бронетехники и высокоточных средств поражения, ударной авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи», – сказал он.

Глава государства добавил, что Россия будет работать над другими современными высокотехнологичными образцами вооружения и техники, которые сейчас массово идут в серийное производство.

14 июня министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание с помощником президента Алексеем Дюминым по поводу поставок БПЛА. Дюмин заявил о необходимости повысить координацию регионов и бизнеса в вопросе разработки и производства дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Белоусов подчеркнул, что регионы оказывают большую помощь в поставке техники и экипировки с самого начала спецоперации. Речь идет не только о БПЛА и средствах РЭБ, но и о колесной технике и элементах бронезащиты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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