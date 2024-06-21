Путин: Россия в приоритетном порядке нарастит поставки БПЛА на спецоперацию
Россия в приоритетном порядке нарастит поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на спецоперацию, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных университетов.
«В приоритетном порядке будем наращивать поставки войскам на передовую беспилотных авиасистем различных типов, бронетехники и высокоточных средств поражения, ударной авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи», – сказал он.
Глава государства добавил, что Россия будет работать над другими современными высокотехнологичными образцами вооружения и техники, которые сейчас массово идут в серийное производство.
14 июня министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание с помощником президента Алексеем Дюминым по поводу поставок БПЛА. Дюмин заявил о необходимости повысить координацию регионов и бизнеса в вопросе разработки и производства дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Белоусов подчеркнул, что регионы оказывают большую помощь в поставке техники и экипировки с самого начала спецоперации. Речь идет не только о БПЛА и средствах РЭБ, но и о колесной технике и элементах бронезащиты.