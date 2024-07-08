Производство беспилотной техники в России вырастет в пять раз к 2030 году
Количество беспилотной техники, произведенной в России, увеличится более чем в пять раз к 2030 г., заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По словам премьер-министра, запущенный в январе 2024 г. нацпроект «Беспилотные авиационные системы» (БАС) поспособствует созданию условий для производства различных типов аппаратов и расширению их применения во всех секторах экономики. В итоге должна сформироваться инновационная отрасль, которая откроет новые возможности для бизнеса и общества в целом.
В частности, технология позволит контролировать состояние промышленных объектов, мониторить состояние лесов, водоемов и мусорных полигонов для предотвращения ЧС, обрабатывать поля от вредителей с помощью дронов и выполнять другие задачи.
Мишустин также отметил необходимость активного внедрения собственных передовых технологий и максимальной локализации выпуска востребованных моделей. Правительство намерено поддержать разработчиков и покупателей такого оборудования грантами и субсидиями.
Создание инфраструктуры для эксплуатации беспилотников продолжится, а время проведения сертификации и процедура ее получения упростится. Предполагается также снятие административных барьеров.
21 июня президент России Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных университетов заявил, что Россия в приоритетном порядке нарастит поставки беспилотников в зону спецоперации. На следующий день глава государства подписал закон о развитии инжиниринга и промышленного дизайна, который также подразумевает государственную поддержку российских разработчиков и производителей БАС.
В августе 2023 г. сообщалось, что запуск в России серийного производства беспилотников и их компонентов потребует инвестиций в размере 267 млрд руб. до 2030 г. Речь шла о создании новых типов БАС, сети научно-производственных центров (НПЦ) в регионах, которые будут обеспечивать полный цикл от разработки до сертификации и серийного производства дронов, а также их интеграцию в единое воздушное пространство и проч.