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Производство беспилотной техники в России вырастет в пять раз к 2030 году

Ведомости

Количество беспилотной техники, произведенной в России, увеличится более чем в пять раз к 2030 г., заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам премьер-министра, запущенный в январе 2024 г. нацпроект «Беспилотные авиационные системы» (БАС) поспособствует созданию условий для производства различных типов аппаратов и расширению их применения во всех секторах экономики. В итоге должна сформироваться инновационная отрасль, которая откроет новые возможности для бизнеса и общества в целом.

В частности, технология позволит контролировать состояние промышленных объектов, мониторить состояние лесов, водоемов и мусорных полигонов для предотвращения ЧС, обрабатывать поля от вредителей с помощью дронов и выполнять другие задачи.

Мишустин также отметил необходимость активного внедрения собственных передовых технологий и максимальной локализации выпуска востребованных моделей. Правительство намерено поддержать разработчиков и покупателей такого оборудования грантами и субсидиями.

Создание инфраструктуры для эксплуатации беспилотников продолжится, а время проведения сертификации и процедура ее получения упростится. Предполагается также снятие административных барьеров.

21 июня президент России Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных университетов заявил, что Россия в приоритетном порядке нарастит поставки беспилотников в зону спецоперации. На следующий день глава государства подписал закон о развитии инжиниринга и промышленного дизайна, который также подразумевает государственную поддержку российских разработчиков и производителей БАС. 

В августе 2023 г. сообщалось, что запуск в России серийного производства беспилотников и их компонентов потребует инвестиций в размере 267 млрд руб. до 2030 г. Речь шла о создании новых типов БАС, сети научно-производственных центров (НПЦ) в регионах, которые будут обеспечивать полный цикл от разработки до сертификации и серийного производства дронов, а также их интеграцию в единое воздушное пространство и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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