Производство беспилотной техники в России вырастет в пять раз к 2030 году

В августе 2023 г. сообщалось, что запуск в России серийного производства беспилотников и их компонентов потребует инвестиций в размере 267 млрд руб. до 2030 г. Речь шла о создании новых типов БАС, сети научно-производственных центров (НПЦ) в регионах, которые будут обеспечивать полный цикл от разработки до сертификации и серийного производства дронов, а также их интеграцию в единое воздушное пространство и проч.