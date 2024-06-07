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В нацпроекте по беспилотникам появится гибридная связь

Это позволит связываться с дроном со спутника в местах без доступа к мобильной связи
Анна Устинова
Только 30% России покрыто вышками сотовой связи/ Евгений Разумный / Ведомости

АО «Глонасс», оператор государственной информсистемы «ЭРА-Глонасс», совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Национальной технологической инициативой (НТИ) прорабатывают изменения в нацпроект беспилотных авиационных систем (БАС), для того чтобы включить в него мероприятие по созданию гибридной связи для беспилотников. Об этом «Ведомостям» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) рассказал генеральный директор АО «Глонасс» Алексей Райкевич.

Создание гибридной связи прорабатывается в рамках концепции «цифрового бесшовного неба», пояснил Райкевич. «Сейчас беспилотник может функционировать по нескольким каналам связи: в зоне прямой радиовидимости на ограниченном расстоянии или по сотовой связи. Дело в том, что 70% территории России не покрыты сотовой связью. Поэтому дополнительно нужна связность за счет спутниковых каналов, чтобы беспилотник мог лететь в любую точку страны», – объяснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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