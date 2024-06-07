В нацпроекте по беспилотникам появится гибридная связь

Создание гибридной связи прорабатывается в рамках концепции «цифрового бесшовного неба», пояснил Райкевич. «Сейчас беспилотник может функционировать по нескольким каналам связи: в зоне прямой радиовидимости на ограниченном расстоянии или по сотовой связи. Дело в том, что 70% территории России не покрыты сотовой связью. Поэтому дополнительно нужна связность за счет спутниковых каналов, чтобы беспилотник мог лететь в любую точку страны», – объяснил он.