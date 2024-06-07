В нацпроекте по беспилотникам появится гибридная связь

В нацпроекте по беспилотникам появится гибридная связьЭто позволит связываться с дроном со спутника в местах без доступа к мобильной связи
АО «Глонасс», оператор государственной информсистемы «ЭРА-Глонасс», совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Национальной технологической инициативой (НТИ) прорабатывают изменения в нацпроект беспилотных авиационных систем (БАС), для того чтобы включить в него мероприятие по созданию гибридной связи для беспилотников. Об этом «Ведомостям» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) рассказал генеральный директор АО «Глонасс» Алексей Райкевич.
Создание гибридной связи прорабатывается в рамках концепции «цифрового бесшовного неба», пояснил Райкевич. «Сейчас беспилотник может функционировать по нескольким каналам связи: в зоне прямой радиовидимости на ограниченном расстоянии или по сотовой связи. Дело в том, что 70% территории России не покрыты сотовой связью. Поэтому дополнительно нужна связность за счет спутниковых каналов, чтобы беспилотник мог лететь в любую точку страны», – объяснил он.