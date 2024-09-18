ВС России уничтожили скопление живой силы ВСУ в лесополосе Курской области

За последние сутки ВС РФ при поддержки армейской авиации и артиллерии отразили четыре попытки ВСУ прорваться через границу России в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье. Вооруженные силы также отразили четыре контратаки в районе Большой Обуховки, Малой Локни и Любимовки.