ВС России уничтожили скопление живой силы ВСУ в лесополосе Курской области
Вооруженные силы России уничтожили скопление живой силы ВСУ в лесополосе в Курской области, сообщили в Минобороны. Местоположение выявили операторы дронов.
«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по противнику. В ходе совершения сбросов боеприпасов с боевых дронов обнаруженные цели были уничтожены», – сказано в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).
Бои Вооруженных сил России и ВСУ на территории Курской области продолжаются с 6 августа. Российские военнослужащие продолжают наносить поражение бригадам противника. По последним данным от Минобороны, потери украинской стороны на Курском направлении превысили 14 600 человек.
За последние сутки ВС РФ при поддержки армейской авиации и артиллерии отразили четыре попытки ВСУ прорваться через границу России в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье. Вооруженные силы также отразили четыре контратаки в районе Большой Обуховки, Малой Локни и Любимовки.