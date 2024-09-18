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ВС России уничтожили скопление живой силы ВСУ в лесополосе Курской области

Ведомости

Вооруженные силы России уничтожили скопление живой силы ВСУ в лесополосе в Курской области, сообщили в Минобороны. Местоположение выявили операторы дронов.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по противнику. В ходе совершения сбросов боеприпасов с боевых дронов обнаруженные цели были уничтожены», – сказано в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

Бои Вооруженных сил России и ВСУ на территории Курской области продолжаются с 6 августа. Российские военнослужащие продолжают наносить поражение бригадам противника. По последним данным от Минобороны, потери украинской стороны на Курском направлении превысили 14 600 человек.

За последние сутки ВС РФ при поддержки армейской авиации и артиллерии отразили четыре попытки ВСУ прорваться через границу России в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье. Вооруженные силы также отразили четыре контратаки в районе Большой Обуховки, Малой Локни и Любимовки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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