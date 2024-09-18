Что известно о ситуации в Курской области на 18 сентябряВооруженные силы отразили четыре попытки ВСУ прорваться через госграницу
Бои Вооруженных сил России и ВСУ на территории Курской области продолжаются 44-й день. Российские военнослужащие продолжают наносить поражение бригадам противника. Потери украинской стороны на Курском направлении превысили 14 600 человек. В регионе все еще действуют режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции.
«Ведомости» собрали все, что известно о ситуации в Курской области на 18 сентября.
Сводка Минобороны
Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступать, сообщили в ведомстве. Они нанесли поражение бригадам противника в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг и Плехово. За прошедшие сутки ВС России отразили четыре контратаки в районе Большой Обуховки, Малой Локни и Любимовки, а также сорвали попытки атак ВСУ в направлении Ольговки и Борок.
Вооруженные силы при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили четыре попытки ВСУ прорваться через границу России в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье. Помимо этого нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированных, десантно-штурмовых и танковой бригад, а также бригады охраны.
Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам Сумской области, где были сосредоточены резервы десяти бригад ВСУ. За последние сутки противник потерял более 400 военнослужащих и 23 единицы бронетехники. Всего с начала боевых действий на направлении потери ВСУ превысили 14 600 человек.
Медицинская помощь пострадавшим
Начиная с 6 августа сотрудники санавиации территориального центра медицины катастроф оперативно оказывают экстренную помощь пострадавшим, сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов. Помощь на местах обеспечивают мультидисциплинарные бригады, состоящие из анестезиологов-реаниматологов, хирургов, нейрохирургов и других специалистов.
Из приграничных районов пациентов эвакуируют в областную больницу. По последним данным, всего на реанимобилях перевезли 75 человек, многие из них находились в критическом состоянии. Вылеты санитарных вертолетов сейчас ограничены безопасными районами области, но помощь продолжают оказывать за пределами региона – при транспортировке пациентов в федеральные центры.
США поддержали «мирный план» Владимира Зеленского
США ознакомились с ним и считают, что он может сработать. По словам постпреда страны при Организации Объединенных Наций (ООН) Линды Томас-Гринфилд, следует подумать, как можно продвинуть предложения президента Украины. В США ждут «возможности пообщаться с большим количеством стран в Нью-Йорке на следующей неделе».
В конце августа Зеленский сообщил, что у Киева есть «план победы над Россией» и в сентябре он будет представлен действующему главе США Джо Байдену, а также кандидатам на должность президента Дональду Трампу и Камале Харрис. По его словам, заход ВСУ в Курскую область является первой частью этого плана. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что РФ продолжает спецоперацию и достигнет всех поставленных целей.
В Кремле обратили внимание на недальновидность генсека НАТО
Песков прокомментировал заявление Йенса Столтенберга, который сказал, что разрешение Киеву бить дальнобойными ракетами по России не станет «красной чертой». По словам пресс-секретаря президента РФ, шаг Столтенберга – «абсолютно недальновидный, непрофессиональный». Он отметил, что действующий генсек НАТО вскоре покинет свой пост и не будет нести ответственность за сказанное, но позиция все равно «чрезвычайно провокационная и опасная».
До этого в сентябре президент России Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских государств в войне против страны. Он отметил, что при таком изменении самой сути конфликта Россия примет соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться.