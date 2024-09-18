В конце августа Зеленский сообщил, что у Киева есть «план победы над Россией» и в сентябре он будет представлен действующему главе США Джо Байдену, а также кандидатам на должность президента Дональду Трампу и Камале Харрис. По его словам, заход ВСУ в Курскую область является первой частью этого плана. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что РФ продолжает спецоперацию и достигнет всех поставленных целей.