Politico: Залужный выступал против вторжения в Курскую область
Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный выступал против вторжения украинских сил в Курскую область. Об этом сообщило Politico со ссылкой на украинских чиновников.
«Он чувствовал, что это авантюра», – уточнил собеседник издания.
Залужный указывал на отсутствие четкого плана действий после прорыва на российскую территорию. Он спрашивал об этом, но так и не получил ответа от президента Украины Владимира Зеленского.
Против наступления также выступил уволенный командир 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Эмиль Ишкулов. По информации источников газеты, он опасался, что его бригада может оказаться слишком уязвимой на территории России и число жертв значительно возрастет.
Украинские силы вторглись в Курскую область 6 августа, с тех пор в регионе ведутся боевые действия. Минобороны РФ регулярно сообщает об атаках российской армии на позиции украинских военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.
11 сентября замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что российские военнослужащие освободили около 10 населенных пунктов в Курской области. 16 сентября Минобороны сообщило о восстановлении контроля над деревней Успеновка и селом Борки в регионе.