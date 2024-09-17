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Politico: Залужный выступал против вторжения в Курскую область

Ведомости

Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный выступал против вторжения украинских сил в Курскую область. Об этом сообщило Politico со ссылкой на украинских чиновников.

«Он чувствовал, что это авантюра», – уточнил собеседник издания.

Залужный указывал на отсутствие четкого плана действий после прорыва на российскую территорию. Он спрашивал об этом, но так и не получил ответа от президента Украины Владимира Зеленского.

Против наступления также выступил уволенный командир 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Эмиль Ишкулов. По информации источников газеты, он опасался, что его бригада может оказаться слишком уязвимой на территории России и число жертв значительно возрастет.

Украинские силы вторглись в Курскую область 6 августа, с тех пор в регионе ведутся боевые действия. Минобороны РФ регулярно сообщает об атаках российской армии на позиции украинских военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

11 сентября замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что российские военнослужащие освободили около 10 населенных пунктов в Курской области. 16 сентября Минобороны сообщило о восстановлении контроля над деревней Успеновка и селом Борки в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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