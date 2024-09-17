Politico: Залужный выступал против вторжения в Курскую область

Украинские силы вторглись в Курскую область 6 августа, с тех пор в регионе ведутся боевые действия. Минобороны РФ регулярно сообщает об атаках российской армии на позиции украинских военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.